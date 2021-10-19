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19 октября, источник: Vesti.kz

Дуэли с Узбекистаном и суперзвезды из Кубы. Кто остановит Казахстан на пути к победе на ЧМ-2021

В Казахстане выбрали участников чемпионата мира по боксу, а корреспондент Vesti.kz остановился на возможных противостояниях, которые могут украсить турнир в Сербии. Поединки могут пройти на поздней стадии старта.

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Чемпионат мира в Белграде начнется 24 октября, когда состоится официальная жеребьевка, а кто-то из предложенных нами боксеров по сетке не пересечется или выступит в другом дивизионе. Но пять дуэлей, которые выбраны, смогут привлечь внимание.

1. Абылайхан Жусупов (Казахстан) — Шахрам Гиясов (Узбекистан)

Звездные средневесы — обязательные претенденты на медаль. В 2017 году Гиясов выиграл домашний чемпионат Азии, переиграв казахстанца в финале. Раздельным решением судей победил боксер из Узбекистана и в полуфинале ЧМ-2017, а затем забрал золотую медаль. Оба успели попробовать свои силы в профессиональном боксе, а их возможная дуэль, через несколько лет после прошлых, станет настоящим украшением чемпионата мира.

2. Темиртас Жусупов (Казахстан) — Хасанбой Дусматов (Узбекистан)

Еще одна возможная встреча. Один из самых титулованных казахстанских легковесов был в призерах на ЧА, а сейчас может зацепиться за медаль посерьезнее. Ему противостоит олимпийский чемпион, который в прошлый раз остановился в шаге от золота ЧМ. Два фаворита Азии пересекались в 2015 году, когда боксер из Узбекистана выиграл поединок ⅛ финала. Еще один бой — новая история.

3. Сакен Бибосынов (Казахстан) — Шахобиддин Зоиров (Узбекистан)

Пара, которая может пересечься в дивизионе с лимитом до 51 килограмма. Еще один олимпийский чемпион из Узбекистана против казахстанца, который обязательно будет биться за медаль.

Предположим, что их дуэль может произойти до дальней стадии турнира, если они оба окажутся в одной весовой категории. Возможно, что Зоиров предпочтет уйти к более тяжелым соперникам, а там его ждет еще один шустрый казахстанец — Махмуд Сабырхан.

4. Айбек Оралбай (Казахстан) — Хулио Ла Крус (Куба)

Кубинец вернулся в новой весовой категории на Олимпиаде-2020 и выиграл турнир, а сейчас приехал за пятым чемпионским титулом. Послужной список молодого казахстанца не так богат, но он очень перспективен. Пару лет назад Оралбай навязал поединок Василию Левиту, а сейчас может побороться за медаль одного из крупнейших турниров в любительском боксе. Айбек ударно провел 2018 год, когда выиграл Юношескую Олимпиаду и стал вторым на МЧМ, а в 2021-м — способен выстрелить среди мужиков.

5. Санатали Тольтаев (Казахстан) — Энди Крус (Куба)

Победитель молодежного чемпионата Азии по сетке может пересечься с золотым медалистом Олимпиады и двукратным победителем мировых турниров. Фаворит, естественно, боксер из Кубы, но казахстанец неплохо зарекомендовал себя в молодежном боксе, а сейчас способен серьезно заявить о себе в Белграде. Любую медаль Тольтаева нужно рассматривать, как успех.

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