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20 октября, источник: Vesti.kz

«Канело» припомнили побег от Головкина

Промоутер Том Леффлер, вспоминая поединок между Геннадием Головкиным и мексиканцем Марко Антонио Рубио, рассказал о проблемах с поиском соперников для казахстанского боксера в те времена.

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Источник: AP 2021

Их бой состоялся в 2014 году. Тогда Головкин победил нокаутом во втором раунде, сохранил за собой титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super) и IBO в среднем весе, а также завоевал пояс временного чемпиона WBC в этом же весе.

На тот момент полноценным титулом WBC владел другой мексиканец Сауль «Канело» Альварес, однако он предпочел отказаться от пояса, чтобы не проводить обязательную защиту против Головкина. «Канело» Альвареса разоблачили и засчитали поражение от Головкина «Было дико, что ни один другой чемпион не хотел драться с Головкиным в то время. Рубио был “временным” чемпионом мира WBC. Завоевание этого пояса было единственным способом заставить “Канело” подраться после его победы над Котто, но затем “Канело” освободил свой титул WBC, чтобы избежать обязательного боя с Головкиным», — написал Леффлер в твиттере.

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Добавим, что впоследствии «Канело» и Головкин провели два боя. Первый в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а через год мексиканец нанес GGG первое поражение в карьере.

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