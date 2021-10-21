«Я фантастикой не занимаюсь». Валуев отреагировал на вызов на бой от Джигурды
Депутат Госдумы, бывший боксер Николай Валуев прокомментировал слова шоумена и актера Никиты Джигурды, который хотел бы вызвать экс-чемпиона мира по боксу на бой.
Депутат Госдумы, бывший боксер Николай Валуев прокомментировал слова шоумена и актера Никиты Джигурды, который хотел бы вызвать экс-чемпиона мира по боксу на бой.
«Вообще никак к этому не отношусь. Неужели кого-то всерьез беспокоят эти слова? Эта тема мне неинтересна, мне даже ответить Джигурде нечего. Я фантастикой не занимаюсь», — цитирует Валуева Eurostavka.ru.
Ранее Никита Джигурда заявил, что хотел бы вызвать на бой Валуева после поединков с Отариком и Джиганом.