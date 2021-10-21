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12:49 (мск), источник: Sport24

«Я фантастикой не занимаюсь». Валуев отреагировал на вызов на бой от Джигурды

Депутат Госдумы, бывший боксер Николай Валуев прокомментировал слова шоумена и актера Никиты Джигурды, который хотел бы вызвать экс-чемпиона мира по боксу на бой.

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Источник: Sport24

«Вообще никак к этому не отношусь. Неужели кого-то всерьез беспокоят эти слова? Эта тема мне неинтересна, мне даже ответить Джигурде нечего. Я фантастикой не занимаюсь», — цитирует Валуева Eurostavka.ru.

Ранее Никита Джигурда заявил, что хотел бы вызвать на бой Валуева после поединков с Отариком и Джиганом.

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