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11:23 (мск), источник: Газета.Ру

«Супер Оля»: Бузова спела «Катюшу» боксерам

Певица и телеведущая Ольга Бузова на открытии Чемпионата мира по боксу — 2021 среди мужчин в Сербии исполнила популярную в России песню «Катюша». Свое выступление артистка транслировала в прямом эфире в Instagram.

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Бузова вышла на сцену в красном платье в компании группы танцоров. «Жизнь одна, побеждайте и кайфуйте!» — обратилась к подписчикам Бузова после выступления. Закончив исполнение «Катюши», Бузова появилась на сцене в другом наряде и спела песню на английском языке.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мнения зрителей прямой трансляции разделились — кто-то написал, что Бузова «красиво поет» и подбодрил певицу.

«Супер Оля! Лучшая Бузова! Живи здесь и сейчас!!!», — высказалась одна из подписчиц. Но ее мнение разделили не все — кто-то посчитал, что использована фонограмма, и это выступление — «позор России».

Ранее Бузова рассказала о возможной свадьбе с шоуменом Тимуром Батрутдиновым. Артистка добавила, что они с Батрутдиновым никогда не были любовниками, но оба свободны на данный момент — так что «будущее покажет».

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