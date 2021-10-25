«Супер Оля»: Бузова спела «Катюшу» боксерам

Бузова вышла на сцену в красном платье в компании группы танцоров. «Жизнь одна, побеждайте и кайфуйте!» — обратилась к подписчикам Бузова после выступления. Закончив исполнение «Катюши», Бузова появилась на сцене в другом наряде и спела песню на английском языке.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/e1hNvCzhUps" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Мнения зрителей прямой трансляции разделились — кто-то написал, что Бузова «красиво поет» и подбодрил певицу.

«Супер Оля! Лучшая Бузова! Живи здесь и сейчас!!!», — высказалась одна из подписчиц. Но ее мнение разделили не все — кто-то посчитал, что использована фонограмма, и это выступление — «позор России».