Битва с золотым медалистом Азии. Первый боксер из Казахстана выиграл на ЧМ по боксу

В первом бою Темиржанов выиграл у действующего чемпиона Азии — Энкх-Амара Хархуу из Монголии. Судьи отдали победу единогласным решением.

Во втором раунде бой был остановлен — рефери проконсультировался с врачом о том, может ли тот продолжить бой.