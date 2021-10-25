Битва с золотым медалистом Азии. Первый боксер из Казахстана выиграл на ЧМ по боксу
Казахстанский боксер Серик Темиржанов вышел во второй предварительный круг чемпионата мира в Сербии, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Серик Темиржанов вышел во второй предварительный круг чемпионата мира в Сербии, передает корреспондент Vesti.kz.
В первом бою Темиржанов выиграл у действующего чемпиона Азии — Энкх-Амара Хархуу из Монголии. Судьи отдали победу единогласным решением.
Во втором раунде бой был остановлен — рефери проконсультировался с врачом о том, может ли тот продолжить бой.
Соперником 23-летнего казахстанца станет победитель молодежного чемпионата Азии-2019 — японский боксер Рейто Цуцуми.