Двукратный призер чемпионатов мира из Казахстана вырвал победу в стартовом бою ЧМ-2021
Капитан сборной Казахстана Абылайхан Жусупов с победы стартовал на чемпионате мира по боксу в Сербии, передает корреспондент Vesti.kz.
Капитан сборной Казахстана Абылайхан Жусупов с победы стартовал на чемпионате мира по боксу в Сербии, передает корреспондент Vesti.kz.
Двукратный призер мировых турниров, выступающий в категории до 67 килограммов, в стартовом поединке встречался с Лин Ю из Китайского Тайпея, и победил единогласным решением судей.
Во втором круге 24-летний Жусупов проведет бой с венесуэльцем Кристианом Паласио.
А первым из казахстанцев на ринг вышел Серик Темиржанов (до 57 килограммов), который выиграл поединок у действующего чемпиона Азии — Энкх-Амара Хархуу из Монголии.