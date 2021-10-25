Двукратный призер чемпионатов мира из Казахстана вырвал победу в стартовом бою ЧМ-2021

Двукратный призер мировых турниров, выступающий в категории до 67 килограммов, в стартовом поединке встречался с Лин Ю из Китайского Тайпея, и победил единогласным решением судей.

А первым из казахстанцев на ринг вышел Серик Темиржанов (до 57 килограммов), который выиграл поединок у действующего чемпиона Азии — Энкх-Амара Хархуу из Монголии.