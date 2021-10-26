Названы главные минусы соперника непобежденного казахстанца Алимханулы

"Хасан приезжал в Канаду для боя с Давидом Лемье. Тогда он проявил себя с хорошей стороны. Учитывая, что Лемье боксер мирового уровня, он дал ему бой. Соперник казахстанца — очень сильный и большой. У него есть лишь два минуса: возраст и уровень оппозиции. После поражения от Чудинова он лишь один раз встречался с разминочным оппонентом.

Я видел бои Алимханулы. Он очень талантливый и прогрессирующий боксер. Его последний поединок показал истинное мастерство. Я думаю, что их противостояние будет интересным, но завершится победой молодого казахстанца", — отметил Поулин.

О бое, который пройдет 5 ноября в Лас-Вегасе, было объявлено на прошлой неделе. Казахстанец уже представил официальный постер к предстоящему событию.