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26 октября, источник: Vesti.kz

Названы главные минусы соперника непобежденного казахстанца Алимханулы

Казахстанскому боксеру Жанибеку Алимханулы (10−0, 6 КО) достался серьезный соперник. Такое мнение в интервью корреспонденту Vesti.kz выразил канадский эксперт в мире профессионального бокса Лорент Поулин. Он оценил мастерство француза Хассана Н’Дама Н’Жикама (38−5−0, 21 KO) и назвал его главные минусы.

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"Хасан приезжал в Канаду для боя с Давидом Лемье. Тогда он проявил себя с хорошей стороны. Учитывая, что Лемье боксер мирового уровня, он дал ему бой. Соперник казахстанца — очень сильный и большой. У него есть лишь два минуса: возраст и уровень оппозиции. После поражения от Чудинова он лишь один раз встречался с разминочным оппонентом.

Я видел бои Алимханулы. Он очень талантливый и прогрессирующий боксер. Его последний поединок показал истинное мастерство. Я думаю, что их противостояние будет интересным, но завершится победой молодого казахстанца", — отметил Поулин.

О бое, который пройдет 5 ноября в Лас-Вегасе, было объявлено на прошлой неделе. Казахстанец уже представил официальный постер к предстоящему событию.

28-летний Алимханулы последний бой провел в июне в Лас-Вегасе, одержав досрочную победу над бывшим чемпионом из США Робом Брантом (26−3, 18 КО). 37-летний Н’Жикам, который владел титулами чемпиона мира по версиям WBA и WBO в среднем весе, в июле во Франции провел промежуточный поединок, победив по очкам венгра Габора Горбича.

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