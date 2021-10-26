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26 октября, источник: Vesti.kz

Казахстанец победил олимпийского чемпиона из Узбекистана и сотворил сенсацию на ЧМ по боксу

Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 Сакен Бибосынов совершил сенсацию на чемпионате мира по боксу в Белграде, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

В первом круге категории до 51 килограмма 24-летний казахстанец встречался с 28-летним победителем Игр-2016 Хасанбоем Дусматовым из Узбекистана и выиграл поединок по очкам.

Следующим соперником Бибосынова станет победитель пары между Дипаком из Индии и Азатом Усеналиевым из Кыргызстана.

Напомним, ранее первые поединки выиграли Серик Темиржанов (до 57 килограммов) и Абылайхан Жусупов (до 67 килограммов).

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