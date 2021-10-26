Казахстанец победил олимпийского чемпиона из Узбекистана и сотворил сенсацию на ЧМ по боксу

В первом круге категории до 51 килограмма 24-летний казахстанец встречался с 28-летним победителем Игр-2016 Хасанбоем Дусматовым из Узбекистана и выиграл поединок по очкам.

Следующим соперником Бибосынова станет победитель пары между Дипаком из Индии и Азатом Усеналиевым из Кыргызстана.