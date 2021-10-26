21-летний боксер выиграл для Казахстана четвертый бой подряд на ЧМ-2021

21-летний Райыс (до 75 килограммов) выиграл по очкам поединок у Стефана Савковича из Черногории, а во втором круге его соперником станет Влад Гаврилыч из Молдовы.

Напомним, что ранее сенсацию второго соревновательного дня ЧМ-2021 совершил бронзовый призер Олимпийских игр-2020 Сакен Бибосынов из Казахстана, победивший в первом поединке турнира золотого медалиста Игр-2016 Хасанбоя Дусматова из Узбекистана.