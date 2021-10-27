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09:44 (мск), источник: Vesti.kz

Данияр Елеусинов проведет бой за титул чемпиона мира. Есть дата и место

Казахстанский боксер-профессионал Данияр Елеусинов получил возможность стать полноценным чемпионом мира — олимпийский чемпион Рио-2016 будет биться за пояс IBO в полусреднем весе. Об этом в интервью корреспонденту.

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Источник: AP 2021

«У нас просто сенсационная новость. Мы хотим поделиться ею со всеми казахстанскими болельщиками бокса. Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов творит историю в этом году. Он будет биться за основной чемпионский пояс IBO в полусреднем весе. Бой пройдет 18 декабря в городе Нур-Султане на арене Jekpe-Jek. Этот вечер бокса посвящен 30-летию независимости Казахстана, бесценный подарок для всех граждан страны. Это будет вечер бокса мирового уровня, где на ринге будут сражаться топовые боксеры Казахстана и мира. Данияр в главном бою сделает все, чтобы порадовать своих фанатов и стать чемпионом мира.

Он долго шел к этому бою. Вся команда трудилась, чтобы добиться этого чемпионского поединка. И теперь делимся этой прекрасный новостью. Нам официально подтвердили со стороны IBO. Имя соперника будет скоро известно, и мы сделаем официальное заявление», — сказал Зия Алиев.

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Напомним, 18 декабря в Нур-Султане пройдет большой вечер бокса, где в главном событии будет драться Данияр Елеусинов, а в соглавном — Иван Дычко.

Елеусинов может стать пятым чемпионом мира из Казахстана в профессиональном боксе. До этого чемпионами мира становились Геннадий Головкин (действующий — IBF, IBO), Бейбут Шуменов, Жанат Жакиянов и Василий Жиров.

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