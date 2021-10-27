Данияр Елеусинов проведет бой за титул чемпиона мира. Есть дата и место

«У нас просто сенсационная новость. Мы хотим поделиться ею со всеми казахстанскими болельщиками бокса. Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов творит историю в этом году. Он будет биться за основной чемпионский пояс IBO в полусреднем весе. Бой пройдет 18 декабря в городе Нур-Султане на арене Jekpe-Jek. Этот вечер бокса посвящен 30-летию независимости Казахстана, бесценный подарок для всех граждан страны. Это будет вечер бокса мирового уровня, где на ринге будут сражаться топовые боксеры Казахстана и мира. Данияр в главном бою сделает все, чтобы порадовать своих фанатов и стать чемпионом мира.



Он долго шел к этому бою. Вся команда трудилась, чтобы добиться этого чемпионского поединка. И теперь делимся этой прекрасный новостью. Нам официально подтвердили со стороны IBO. Имя соперника будет скоро известно, и мы сделаем официальное заявление», — сказал Зия Алиев.