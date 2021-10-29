Лучшего средневеса занесло в Японию

О том, что в ближайшее время будет официально объявлено о бое между Геннадием Головкиным и Рётой Муратой, сообщил ряд источников, таких как ESPN и The Athletic. По их данным, матч, в котором на кону будут стоять титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской ассоциации, состоится 29 декабря в Сайтаме, пригороде Токио. ESPN утверждает, что принципиальная договоренность об этом поединке была достигнута еще несколько месяцев назад, однако заключению контракта на него мешал договор на сумму $100 млн, подписанный Головкиным в 2019 году со стриминговым сервисом DAZN, одним из лидеров рынка боксерских трансляций. Последний предполагал, что в ближайшее время боец из Казахстана, который входит в число ярчайших звезд профессионального бокса нынешнего столетия и, например, до сих пор, несмотря на солидный возраст, занимает вторую строчку в рейтинге лучших бойцов на данный момент вне зависимости от весовой категории, проведет третий бой с единственным боксером, кто располагается в этой классификации выше него, — мексиканцем Саулем Альваресом.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1c246a6e1fc09cdc95fb" data-vnd="1c246a6e1fc09cdc95fb" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1c246a6e1fc09cdc95fb" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Предыдущие два поединка между суперзвездами — в 2017 и 2018 годах — по сути, были карьерным пиком для обоих. Они вызвали колоссальный ажиотаж, принеся организаторам поступления на общую сумму свыше $200 млн. Для Геннадия Головкина, имевшего до столкновения с Саулем Альваресом безупречный, состоящий исключительно из побед послужной список, в чисто спортивном плане они оказались неудачными. В первом поединке была зафиксирована ничья, во втором раздельным решением судей, которое многим экспертам показалось несправедливым, верх взял Альварес.

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Все следующие три года различные источники постоянно сообщали о якобы готовящемся новом матче двух выдающихся бойцов, гарантирующем сверхдоходы. Однако Сауль Альварес предпочел пойти другой дорогой, выступая в более тяжелых категориях. Самый свежий из его проектов — объединение всех четырех значимых титулов в суперсреднем весе (до 76,2 кг). На три четверти он уже выполнен: Альварес собрал у себя титулы WBA, Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO). Поставленной цели он, скорее всего, добьется уже через неделю — после того, как 6 ноября проведет бой в Лас-Вегасе против американца Калеба Планта, которому принадлежит звание IBF.

Что касается Геннадия Головкина, то он никаких скачков по категориям не предпринимал. Казахский боксер вернул себе чемпионский титул в среднем весе, выиграв в 2019 году у украинца Сергея Деревянченко, а в декабре 2020 года защитил пояс IBF, досрочно победив поляка Камиля Шеремету.

Его очередной противник — фигура довольно любопытная.

Рёта Мурата пользуется на родине колоссальной популярностью, поскольку является ее единственной знаменитостью в боксе.

Имя Мураты прогремело в его стране в 2012 году, когда он завоевал золото на Олимпиаде в Лондоне — а олимпийских триумфов японские боксеры не добивались почти полвека, в категориях выше легкой — никогда. Правда, тот поединок получился скандальным: Федерация бокса Бразилии, чей спортсмен Эскива Фалкан уступил Мурате, требовала пересмотра его итогов.

Перейдя в профессионалы, Рёта Мурата тоже смог добиться успеха, добыв звание WBA. Но успех этот в действительности относительный. 35-летний Мурата еще не пересекался ни с кем из бойцов, составляющих сливки элиты среднего веса, а уже успел потерпеть два поражения в 18 поединках. Первое — от камерунца Хасана Н’Дама в 2017 году — было очень спорным, во втором случае американец Роб Брант в 2018 году достаточно убедительно переиграл Мурату. Правда, и у Н’Дама, и у Бранта японец быстро взял реванш, причем и того и другого в повторном бою нокаутировал.