Сокрушительное поражение. Кулахмета нокаутировали в титульном поединке
Казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет (4−1, 3 КО) потерпел сокрушительное поражение в бою за титул WBC International, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет (4−1, 3 КО) потерпел сокрушительное поражение в бою за титул WBC International, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанец проводил защиту своего пояса. Поединок состоялся в Лондоне (Великобритания) на арене York Hall. Соперником Кулахмета стал доминиканец Хуан Карлос Абреу (24−6−1, 22 КО).
Бой был запланирован на десять раундов. Однако завершился в седьмом. Абреу сначала отправил казахстанца в нокдаун. Затем бросился на добивание — ему вновь удался хлесткий удар, который вырубил Кулахмета.
Напомним, Кулахмет является чемпионом Азии-2019 и бронзовым призером чемпионата мира-2019 в составе сборной Казахстана.