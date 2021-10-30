Сокрушительное поражение. Кулахмета нокаутировали в титульном поединке

Казахстанец проводил защиту своего пояса. Поединок состоялся в Лондоне (Великобритания) на арене York Hall. Соперником Кулахмета стал доминиканец Хуан Карлос Абреу (24−6−1, 22 КО).

Бой был запланирован на десять раундов. Однако завершился в седьмом. Абреу сначала отправил казахстанца в нокдаун. Затем бросился на добивание — ему вновь удался хлесткий удар, который вырубил Кулахмета.