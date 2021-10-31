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31 октября, источник: Vesti.kz

Это заявка на золото. На чемпионате мира по боксу нашли «казахского Ломаченко»

Автор YouTube-канала «неКАРАтэ» остался впечатлен выступлением казахстанского боксера Махмуда Сабырхана на чемпионате мира-2021 в Белграде (Сербия), сообщают Vesti.kz.

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В своем первом поединке на турнире 20-летний Сабырхан уверенно победил Ин Гю Кима из Южной Кореи. Сегодня, 31 октября, казахстанец проведет второй бой на ЧМ — его соперником за выход в ¼ финала будет шотландец Мэттью Макхейл.

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«Махмуд Сабырхан уничтожил Ин Кю Кима — “казахский Ломаченко” вышел в ⅛ финала. Махмуда можно назвать казахским уникумом. У него реально есть все: темп, дикий тайминг, комбинационная работа и понимание того, что происходит, а это самое главное в ринге. При этом невероятная выносливость. По сути, боец экстра-класса у нас сложился. В 54 килограмма — это заявка на золото: Зоирову с этим парнем придется очень сложно.

Сабырхан — молодой, но уже сформировавшийся боец. У него есть желание, сила и техника. Что касается ударов, то здесь он берет тоннажем и постоянно поддавливает. Такой вот темповик. Непонятно, почему мы не увидели его в Токио (на Олимпийских играх-2020), потому что медаль он бы себе обеспечил. Как минимум в тройку такой парень зайдет всегда», — сказал автор канала.

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