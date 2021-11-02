Капитан сборной принес Казахстану третью медаль ЧМ-2021 по боксу

В четвертьфинале весовой категории до 67 килограммов он встречался с Баатарсухийном Чинзоригом из Монголии и выиграл единогласным решением судей со счетом 5:0.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/-wxxdfKfQWU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Дойдя до полуфинала, Жусупов гарантировал себе медаль чемпионата мира, которая стала третьей для сборной Казахстана. Ранее это сделали Темиртас Жусупов и Махмуд Сабырхан.