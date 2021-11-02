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2 ноября, источник: Vesti.kz

Капитан сборной принес Казахстану третью медаль ЧМ-2021 по боксу

Капитан сборной Казахстана по боксу Абылайхан Жусупов вышел в полуфинал чемпионата мира в Белграде (Сербия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Казахстанская федерация бокса

В четвертьфинале весовой категории до 67 килограммов он встречался с Баатарсухийном Чинзоригом из Монголии и выиграл единогласным решением судей со счетом 5:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дойдя до полуфинала, Жусупов гарантировал себе медаль чемпионата мира, которая стала третьей для сборной Казахстана. Ранее это сделали Темиртас Жусупов и Махмуд Сабырхан.

Позже на ринг выйдут и остальные представители национальной команды, дошедшие до четвертьфинала: Нурканат Райыс (75 килограммов), Сакен Бибосынов (51 килограмм), Серик Темиржанов (57 килограммов), Санатали Тольтаев (63,5 килограмма), Асланбек Шымбергенов (71 килограмм) и Нурбек Оралбай (80 килограммов).

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