Капитан сборной принес Казахстану третью медаль ЧМ-2021 по боксу
Капитан сборной Казахстана по боксу Абылайхан Жусупов вышел в полуфинал чемпионата мира в Белграде (Сербия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Капитан сборной Казахстана по боксу Абылайхан Жусупов вышел в полуфинал чемпионата мира в Белграде (Сербия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В четвертьфинале весовой категории до 67 килограммов он встречался с Баатарсухийном Чинзоригом из Монголии и выиграл единогласным решением судей со счетом 5:0.
Дойдя до полуфинала, Жусупов гарантировал себе медаль чемпионата мира, которая стала третьей для сборной Казахстана. Ранее это сделали Темиртас Жусупов и Махмуд Сабырхан.
Позже на ринг выйдут и остальные представители национальной команды, дошедшие до четвертьфинала: Нурканат Райыс (75 килограммов), Сакен Бибосынов (51 килограмм), Серик Темиржанов (57 килограммов), Санатали Тольтаев (63,5 килограмма), Асланбек Шымбергенов (71 килограмм) и Нурбек Оралбай (80 килограммов).