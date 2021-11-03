Казахстан сохранил лидерство по количеству полуфиналистов ЧМ-2021 по боксу

В полуфинале Чемпионата мира-2021 по боксу в Белграде сборную Казахстана представят пять боксеров, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, за выход в финал будут бороться Темиртас Жусупов (48 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг) и Аблайхан Жусупов (67 кг).

Как и на стадии ¼ финала, Казахстан сохраняет максимальное представительство и в полуфинале, однако по пять спортсменов также выступят от России и Кубы.