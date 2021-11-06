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6 ноября, источник: Sport.Zakon.kz

У Казахстана второе «золото» на ЧМ-2021 по боксу

В финальном поединке весовой категории до 51 кг Сакен Бибосынов одолел американца Роско Хилла.

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Источник: olympic.kz

Казахстанский боксер Сакен Бибосынов, выиграл золото чемпионата мира-2021 в Белграде (Сербия), сообщает Zakon.kz.

В финальном поединке весовой категории до 51 кг он одолел американца Роско Хилла. По итогам трех раундов судьи единогласным решением отдали победу Бибосынову (5:0).

Таким образом, казахстанский боксер принес в копилку Казахстана второе «золото» на ЧМ в Белграде. Ранее чемпионом мира в весе до 48 кг стал Темиртас Жусупов. На пути к финалу Сакен Бибосынов прошел Хасанбоя Дусматова (Узбекистана), Дипака (Индия), Риваса Мартинеса (Колумбия) и Танарата Саенгпета (Таиланд).

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