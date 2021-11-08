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12:13 (мск), источник: Vesti.kz

DAZN предложил Канело третий бой с Головкиным

Стриминговый сервис DAZN составил список соперников, с кем новоиспеченный абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (57−1−2, 39 KO) может провести свой следующий бой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В число кандидатов вошел и главный антагонист «Канело» — чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО). Соперники дважды встречались в ринге: первый бой в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а годом позже минимально победил Альварес.

По мнению DAZN, их противостояние еще оставило вопросы, а фанаты боксеров до сих продолжают спорить относительно победителя. «У Головкина и “Канело” осталось мало времени, чтобы встретиться снова. В свои 39 лет Головкин имеет ограниченные возможности для дальнейшего заработка и дает Альваресу шанс претендовать на пояс IBF в среднем весе. После победы над Плантом в субботу Альварес обсудил свое желание извлечь максимальную пользу из своей карьеры и создать наследие — победа над боксером, занимающим второе место в категории pound-for-pound, только улучшит его резюме», — пишет стриминг. «Канело» Альвареса разоблачили и засчитали поражение от Головкина.

Сам Альварес после исторической победы над Калебом Плантом заявил о готовности провести третий бой с Головкиным. Со своей стороны GGG также ответил согласием.

Добавим, что возвращение Головкина намечено на декабрь в Японии против чемпиона WBA Super в среднем весе японца Риоты Мураты (16−2, 13 КО).

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