Головкин обратился к казахстанским боксерам после успеха на чемпионате мира

Он также пожелал команде удачи на Азиатских играх. «Рад за наших казахстанских боксеров, которые успешно выступили на чемпионате мира в Сербии. Поздравляю и ребят, и тренеров, и федерацию во главе с Кенесом Хамитовичем с достойным результатом. Удачи в дальнейшей подготовке к Азиатским играм», — написал Головкин в твиттере.
Напомним, на чемпионате мира, который прошел в Белграде (Сербия), казахстанские боксеры завоевали пять медалей. Золото завоевали Темиртас Жусупов и Сакен Бибосынов, серебряными призерами стали Махмуд Сабырхан и Серик Темиржанов, а бронза у Абылайхана Жусупова. В общекомандном зачете сборная заняла второе место.