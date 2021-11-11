Головкин обратился к казахстанским боксерам после успеха на чемпионате мира

Он также пожелал команде удачи на Азиатских играх. «Рад за наших казахстанских боксеров, которые успешно выступили на чемпионате мира в Сербии. Поздравляю и ребят, и тренеров, и федерацию во главе с Кенесом Хамитовичем с достойным результатом. Удачи в дальнейшей подготовке к Азиатским играм», — написал Головкин в твиттере.