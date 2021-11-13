Головкина ограничат в свободе перед боем за три титула чемпиона мира

Карантин будет заключаться в том, чтобы избегать контактов с окружающими и снимать в аренду этаж под ресторан. Место тренировок после изоляции — тренажерный зал Teiken Gym. Я скорректировал время так, чтобы Головкин не пересекался с Муратой, а другим боксерам даже не разрешили тренироваться в спортзале в этот период, — цитирует Sports.kz слова Хонды.