Костя Цзю — РБК: Российский менталитет заточен на получение халявы

— Начнем с того, почему вы решили создать свой промоушен? Что вас побудило к его созданию?
Первый промоушен я провел еще в 1995 году в Австралии. Я выступал, делал свои бои, и в курсе всего, что происходит за кулисами так называемыми. Поэтому, когда мы познакомились с Amediateka, я понял, что у нас есть возможность создать совершенно новую структуру в России.
Стоит сказать, что мне удалось стать одним из «пионеров» в Австралии по платному телевидению, поэтому у меня есть определенный опыт, который хочется принести в Россию, создать совершенно новую структуру, систему взаимоотношений между промоутерами и телевидением. Пора уже приучить наших телезрителей платить за хорошие бои.
— Вы считаете, что в России трансляции спортивных событий должны идти через стриминг, а не через федеральные трансляции?
— Смотря какой спорт. Сейчас наши центральные каналы откровенно зажрались. На мой взгляд, они не понимают систему выстраивания цепочек взаимодействия с конечным потребителем. В США уже давно успешно живут платные каналы, например HBO, ShowTime. А здесь телевидение говорит: «Вы сколько нам заплатите, чтобы мы вас показали?» Это же нонсенс. Нужно понимать прийти к тому, что телевидение будет зарабатывать совместно с промоутерами.
— Российский зритель по разным причинам не привык платить за трансляции. На ваш взгляд, сможете ли вы заставить потребителя платить наконец-таки за спорт?
— К сожалению, это не придет с первого раза, нужно обучать. Российский менталитет заточен на получение халявы, даже если она будет в плохом качестве. Нужно лучше работать со зрителем, проводить разные акции, заинтересовывать новую аудиторию. Однако, я уверен, что через 10−15 лет мы об этом даже не будем разговаривать, платные трансляции станут нормой для всех.
— Есть какие-то итоговые цели по развитию вашего проекта?
— Главная цель — хочу создать компанию, где мы сможем сделать новых чемпионов мира по боксу из России, которым не хотелось бы куда-то уезжать.
— А вообще сегодня бокс в России уступает по популярности, например, смешанным единоборствам?
— Сейчас, к сожалению, где-то на одном уровне.
— Смешанные единоборства стали использовать новые методики к проведению самих соревнований и PR-продвижения своих бойцов. Бокс в этом плане сильно уступает. Люди даже не знают российских чемпионов мира по боксу. Это нужно исправлять, если мы хотим возродить интерес к нашему виду спорта, к классическому боксу.
— На ваш взгляд, бокс в формате олимпийских игр может окончательно потерять интерес публики с появлением частных промоушенов?
— Нет, я не думаю, что он умрет. Просто нужно изменить подход. 30 лет назад наши олимпийцы были знаменитостями. Это звезда все-таки, олимпийский чемпион. Сейчас есть возможность продолжения олимпийского движения в виде профессионалов, чтобы ребята могли заработать себе на жизнь. Я очень хочу, чтобы ребят знали в лицо. Мне повезло в моей жизни, меня знают. Причем иногда узнают даже люди, которые не связаны с боксом. Вот такую популярность я хочу привить для наших бойцов, которые будут у меня в компании.
— Теперь хотелось бы поговорить в целом о спорте. В одном из интервью вы говорили, что выступали за себя и поэтому не хотите выходить под флагом. На ваш взгляд, когда спортсмен выходит на ринг, он все-таки защищает больше свое имя или честь страны?
— Все зависит от ринга. Профессионал всегда выступает за самого себя. Многие живут за рубежом, в разных странах, но при большом желании могут выходить с флагом. Я, например, прожив всю карьеру профессиональную в Австралии, какое-то время выходил под флагом Австралии и России. Однако, потом перестал это делать. И все-таки я уезжал из СССР и поэтому для меня флаги Советского Союза и России имеют разную ценность.
— Советского Союза. Когда ты стоишь на пьедестале почета и в честь тебя исполняется гимн твоей страны, это очень сильно трогает.
— Многие предъявляли претензии Хабибу Нурмагомедову, что он никогда не выходил биться под флагом России, хотя является самым титулованным представителем страны в UFC. Это был верный поступок?
— Думаю, на тот момент он выступал за самого себя прежде всего. Когда ты выступаешь в любительской карьере и представляешь свой город, свою республику, свою страну — это одна вещь. А тут — ты независим. Ты представляешь прежде всего самого себя.
— В этом году Александр Усик стал чемпионом по версии сразу четырех боксерских организаций. Что думаете по его личности?
— Александр мне нравится и как боксер, и как человек. Импонируют его ценности. Он уже достиг многого, но сейчас может стать еще и осталось еще и абсолютным чемпионом в супертяжелом весе. Верю в него.
— Усик часто высказывает свою общественную позицию, которая часто отличается от позиции руководства Украины. В России спортсмены достаточно редко позволяют себе резкие высказывания на политические темы. На ваш взгляд, почему спортсмен начинает более свободно высказываться на какие-то общественные темы, только находясь за рубежом?
— Когда ты чувствуешь, что никому ничего не должен, можно спокойно и открыто высказываться на интересующие тебя темы. Сегодня в России у профессионалов очень много есть завязок с организациями. У нас Федерация любительского бокса до сих пор продолжает контролировать профессиональный бокс. Как это произошло — не понимаю.
— Недавно вы вернулись из Австралии в Россию. Как изменилась страна за это время лично для вас, какие вы увидели изменения? И какая вам страна нравится больше: та, из которой вы уехали в 1992 году или в которую вернулись сейчас?
— Если бы мне сейчас страна не нравилась, я бы в нее не вернулся. У меня были все возможности, чтобы прожить в Австралии всю жизнь, но я вернулся сюда, чтобы сделать что-то именно в России. Есть хорошие изменения, много сложностей. Но сложности меня никогда не пугали.
— Чем жизнь в России отличается от жизни в Австралии?
— У нас очень отличается отношение к закону. В Австралии есть слово «закон», и он не должен нарушаться ни при каких обстоятельствах. После переезда в Россию первое время, например, никогда не переходил дорогу на красный цвет, даже если на горизонте нет ни одной машины.
Я сам довольно часто вожу автомобиль и так или иначе сталкиваюсь с полицией. Если в России можно договориться за какие-то незначительные проступки на месте, то в Австралии так не получится. Но у меня был случай, когда австралийские полицейские отпустили и не стали выписывать штраф, потому что узнали меня. При этом, в основном правила и законы там нельзя нарушать никому. Этот момент заметил сразу.
— При желании вы бы хотели перевезти всю семью в Россию?
— Это их решение. У меня дети уже взрослые. У Тимофея сейчас начинается профессиональная карьера боксера и из-за выступлений переезд достаточно сложно осуществить. Никита, второй сын, может приехать, но недавно высказал желание тоже начать профессиональную карьеру в боксе. Никогда неизвестно, что может произойти завтра. Дочка только поступила в университет, поэтому 5 лет, как минимум, она будет учиться. Однако, они всегда могут принять решение переехать в Россию.