Костя Цзю — РБК: Российский менталитет заточен на получение халявы

— Начнем с того, почему вы решили создать свой промоушен? Что вас побудило к его созданию?

Первый промоушен я провел еще в 1995 году в Австралии. Я выступал, делал свои бои, и в курсе всего, что происходит за кулисами так называемыми. Поэтому, когда мы познакомились с Amediateka, я понял, что у нас есть возможность создать совершенно новую структуру в России.

Стоит сказать, что мне удалось стать одним из «пионеров» в Австралии по платному телевидению, поэтому у меня есть определенный опыт, который хочется принести в Россию, создать совершенно новую структуру, систему взаимоотношений между промоутерами и телевидением. Пора уже приучить наших телезрителей платить за хорошие бои.

— Вы считаете, что в России трансляции спортивных событий должны идти через стриминг, а не через федеральные трансляции?

— Смотря какой спорт. Сейчас наши центральные каналы откровенно зажрались. На мой взгляд, они не понимают систему выстраивания цепочек взаимодействия с конечным потребителем. В США уже давно успешно живут платные каналы, например HBO, ShowTime. А здесь телевидение говорит: «Вы сколько нам заплатите, чтобы мы вас показали?» Это же нонсенс. Нужно понимать прийти к тому, что телевидение будет зарабатывать совместно с промоутерами.

— Российский зритель по разным причинам не привык платить за трансляции. На ваш взгляд, сможете ли вы заставить потребителя платить наконец-таки за спорт?

— К сожалению, это не придет с первого раза, нужно обучать. Российский менталитет заточен на получение халявы, даже если она будет в плохом качестве. Нужно лучше работать со зрителем, проводить разные акции, заинтересовывать новую аудиторию. Однако, я уверен, что через 10−15 лет мы об этом даже не будем разговаривать, платные трансляции станут нормой для всех.

— Есть какие-то итоговые цели по развитию вашего проекта?

— Главная цель — хочу создать компанию, где мы сможем сделать новых чемпионов мира по боксу из России, которым не хотелось бы куда-то уезжать.

— А вообще сегодня бокс в России уступает по популярности, например, смешанным единоборствам?

— Сейчас, к сожалению, где-то на одном уровне.

— С чем это связано?

— Смешанные единоборства стали использовать новые методики к проведению самих соревнований и PR-продвижения своих бойцов. Бокс в этом плане сильно уступает. Люди даже не знают российских чемпионов мира по боксу. Это нужно исправлять, если мы хотим возродить интерес к нашему виду спорта, к классическому боксу.

— На ваш взгляд, бокс в формате олимпийских игр может окончательно потерять интерес публики с появлением частных промоушенов?

— Нет, я не думаю, что он умрет. Просто нужно изменить подход. 30 лет назад наши олимпийцы были знаменитостями. Это звезда все-таки, олимпийский чемпион. Сейчас есть возможность продолжения олимпийского движения в виде профессионалов, чтобы ребята могли заработать себе на жизнь. Я очень хочу, чтобы ребят знали в лицо. Мне повезло в моей жизни, меня знают. Причем иногда узнают даже люди, которые не связаны с боксом. Вот такую популярность я хочу привить для наших бойцов, которые будут у меня в компании.

— Теперь хотелось бы поговорить в целом о спорте. В одном из интервью вы говорили, что выступали за себя и поэтому не хотите выходить под флагом. На ваш взгляд, когда спортсмен выходит на ринг, он все-таки защищает больше свое имя или честь страны?

— Все зависит от ринга. Профессионал всегда выступает за самого себя. Многие живут за рубежом, в разных странах, но при большом желании могут выходить с флагом. Я, например, прожив всю карьеру профессиональную в Австралии, какое-то время выходил под флагом Австралии и России. Однако, потом перестал это делать. И все-таки я уезжал из СССР и поэтому для меня флаги Советского Союза и России имеют разную ценность.

— Какой из них важнее?

— Советского Союза. Когда ты стоишь на пьедестале почета и в честь тебя исполняется гимн твоей страны, это очень сильно трогает.

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— Многие предъявляли претензии Хабибу Нурмагомедову, что он никогда не выходил биться под флагом России, хотя является самым титулованным представителем страны в UFC. Это был верный поступок?

— Думаю, на тот момент он выступал за самого себя прежде всего. Когда ты выступаешь в любительской карьере и представляешь свой город, свою республику, свою страну — это одна вещь. А тут — ты независим. Ты представляешь прежде всего самого себя.

— В этом году Александр Усик стал чемпионом по версии сразу четырех боксерских организаций. Что думаете по его личности?

— Александр мне нравится и как боксер, и как человек. Импонируют его ценности. Он уже достиг многого, но сейчас может стать еще и осталось еще и абсолютным чемпионом в супертяжелом весе. Верю в него.

— Усик часто высказывает свою общественную позицию, которая часто отличается от позиции руководства Украины. В России спортсмены достаточно редко позволяют себе резкие высказывания на политические темы. На ваш взгляд, почему спортсмен начинает более свободно высказываться на какие-то общественные темы, только находясь за рубежом?

— Когда ты чувствуешь, что никому ничего не должен, можно спокойно и открыто высказываться на интересующие тебя темы. Сегодня в России у профессионалов очень много есть завязок с организациями. У нас Федерация любительского бокса до сих пор продолжает контролировать профессиональный бокс. Как это произошло — не понимаю.

— Недавно вы вернулись из Австралии в Россию. Как изменилась страна за это время лично для вас, какие вы увидели изменения? И какая вам страна нравится больше: та, из которой вы уехали в 1992 году или в которую вернулись сейчас?

— Если бы мне сейчас страна не нравилась, я бы в нее не вернулся. У меня были все возможности, чтобы прожить в Австралии всю жизнь, но я вернулся сюда, чтобы сделать что-то именно в России. Есть хорошие изменения, много сложностей. Но сложности меня никогда не пугали.

— Чем жизнь в России отличается от жизни в Австралии?

— У нас очень отличается отношение к закону. В Австралии есть слово «закон», и он не должен нарушаться ни при каких обстоятельствах. После переезда в Россию первое время, например, никогда не переходил дорогу на красный цвет, даже если на горизонте нет ни одной машины.

Я сам довольно часто вожу автомобиль и так или иначе сталкиваюсь с полицией. Если в России можно договориться за какие-то незначительные проступки на месте, то в Австралии так не получится. Но у меня был случай, когда австралийские полицейские отпустили и не стали выписывать штраф, потому что узнали меня. При этом, в основном правила и законы там нельзя нарушать никому. Этот момент заметил сразу.

— При желании вы бы хотели перевезти всю семью в Россию?