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18:32 (мск), источник: Vesti.kz

Хирн решил вернуть «Канело» на DAZN и сделал заявление о третьем бое с Головкиным

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что самый крупный денежный бой для мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (57−1−2, 39 КО) — это трилогия с казахстанцем Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО). Его слова приводит Boxingscene.com.

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Источник: boxingscene.com

Сейчас «Канело» — свободный агент после ухода от DAZN. В начале ноября мексиканец объединился с Showtime и Premier Boxing Champions, чтобы вернуться к PPV (платные трансляции) — Альварес нокаутировал американца Калеба Планта и стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе.

Вернуться на ринг «Канело» намеревается в мае 2022 года. Со своей стороны Хирн хочет предложить мексиканцу несколько выгодных вариантов в надежде вернуть его на DAZN. Одним из таковых является третий бой с Головкиным. Их первый поединок в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а год спустя Альварес одержал победу решением большинства судей.

В декабре Головкин отправится в Японию на объединительный бой с «суперчемпионом» WBA в среднем весе японцем Риотой Муратой. В случае победы GGG Хирн предложит его кандидатуру «Канело».

«Мы собираемся пойти к нему и сказать: “Вот наши три или четыре варианта”. PBC скажет: “Вот наши три или четыре варианта”, и кто-то другой, вероятно, предложит три или четыре варианта.

Он рассмотрит сделку и решит, какую из них он хочет заключить. Я думаю, бой GGG будет таким большим боем, и очень скоро о нем будет объявлено. У него впереди большой объединительный бой. Бой Головкин против «Канело» — масштабный бой и, вероятно, самый крупный денежный бой для «Канело».

Но у него (Альвареса) достаточно денег. Дело не только в том, кто платит больше всего денег, и это должна быть бой, который его мотивирует", — сказал Хирн IFL TV.

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