Хирн решил вернуть «Канело» на DAZN и сделал заявление о третьем бое с Головкиным

Сейчас «Канело» — свободный агент после ухода от DAZN. В начале ноября мексиканец объединился с Showtime и Premier Boxing Champions, чтобы вернуться к PPV (платные трансляции) — Альварес нокаутировал американца Калеба Планта и стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе.

Вернуться на ринг «Канело» намеревается в мае 2022 года. Со своей стороны Хирн хочет предложить мексиканцу несколько выгодных вариантов в надежде вернуть его на DAZN. Одним из таковых является третий бой с Головкиным. Их первый поединок в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а год спустя Альварес одержал победу решением большинства судей.

В декабре Головкин отправится в Японию на объединительный бой с «суперчемпионом» WBA в среднем весе японцем Риотой Муратой. В случае победы GGG Хирн предложит его кандидатуру «Канело».

«Мы собираемся пойти к нему и сказать: “Вот наши три или четыре варианта”. PBC скажет: “Вот наши три или четыре варианта”, и кто-то другой, вероятно, предложит три или четыре варианта.

Он рассмотрит сделку и решит, какую из них он хочет заключить. Я думаю, бой GGG будет таким большим боем, и очень скоро о нем будет объявлено. У него впереди большой объединительный бой. Бой Головкин против «Канело» — масштабный бой и, вероятно, самый крупный денежный бой для «Канело».