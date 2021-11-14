Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Армения
Германия
02
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Лихтенштейн
Румыния
01
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Северная Македония
Исландия
10
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Люксембург
Ирландия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Португалия
Сербия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Греция
Косово
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Испания
Швеция
Хоккей. НХЛ
15.11
Оттава
Калгари
Футбол. Чемпионат мира
17:00
Хорватия
Россия
10
Футбол. Чемпионат мира
17:00
Мальта
Словакия
06
Футбол. Чемпионат мира
17:00
Словения
Кипр
21
Хоккей. НХЛ
15.11
Бостон
Монреаль
Хоккей. НХЛ
15.11
Вашингтон
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
15.11
Рейнджерс
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
15.11
Сент-Луис
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
15.11
Анахайм
Ванкувер
Все события
20:57 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин получил вызов от непобежденного мексиканца

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) получил вызов от мексиканца Хайме Мунгии (38−0, 30 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Накануне в Анахайме (штат Калифорния, США) Мунгия успешно защитил пояс интерконтинентального чемпиона WBO в среднем весе, победив решением судей экс-соперника GGG — американца пуэрториканкского происхождения Габриэля Росадо (26−14−1, 15 KO).

«Я бы очень хотел получить бой с Головкиным. Был бы отличный поединок, который бы понравился публике. Предвкушаю возможность встретиться с ним в следующем бою. В 2022 году я буду готов к титульному или элиминаторному бою в среднем весе», — сказал Мунгия после победы.

Отметим, что возвращение Головкина намечено на 29 декабря — в Японии он встретится с «суперчемпионом» WBA в среднем весе японцем Риотой Муратой (16−2, 13 КО). Для GGG этот поединок станет первым в рамках обновленной сделки с DAZN и первым в 2021 году.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Фоторепортажи
15Автогол Кудряшова, жуткий ливень и поражение в Сплите
10Федор Емельяненко вернулся и нокаутировал Джонсона в Москве
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь