Головкин получил вызов от непобежденного мексиканца

«Я бы очень хотел получить бой с Головкиным. Был бы отличный поединок, который бы понравился публике. Предвкушаю возможность встретиться с ним в следующем бою. В 2022 году я буду готов к титульному или элиминаторному бою в среднем весе», — сказал Мунгия после победы.



Отметим, что возвращение Головкина намечено на 29 декабря — в Японии он встретится с «суперчемпионом» WBA в среднем весе японцем Риотой Муратой (16−2, 13 КО). Для GGG этот поединок станет первым в рамках обновленной сделки с DAZN и первым в 2021 году.