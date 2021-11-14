Головкин получил вызов от непобежденного мексиканца
Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) получил вызов от мексиканца Хайме Мунгии (38−0, 30 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) получил вызов от мексиканца Хайме Мунгии (38−0, 30 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Накануне в Анахайме (штат Калифорния, США) Мунгия успешно защитил пояс интерконтинентального чемпиона WBO в среднем весе, победив решением судей экс-соперника GGG — американца пуэрториканкского происхождения Габриэля Росадо (26−14−1, 15 KO).
«Я бы очень хотел получить бой с Головкиным. Был бы отличный поединок, который бы понравился публике. Предвкушаю возможность встретиться с ним в следующем бою. В 2022 году я буду готов к титульному или элиминаторному бою в среднем весе», — сказал Мунгия после победы.
Отметим, что возвращение Головкина намечено на 29 декабря — в Японии он встретится с «суперчемпионом» WBA в среднем весе японцем Риотой Муратой (16−2, 13 КО). Для GGG этот поединок станет первым в рамках обновленной сделки с DAZN и первым в 2021 году.