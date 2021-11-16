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17:13 (мск), источник: Vesti.kz

Бой Алимханулы с экс-чемпионом мира покажут в Казахстане в прямом эфире

В воскресенье, 21 ноября, утром по казахстанскому времени состоится возвращение на ринг Жанибека Алимханулы (10−0, 6 КО), сообщает корреспондентVesti.kz.

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Средневес возвращается на ринг поединком против экс-чемпиона мира из Франции Хассана Н’Дама Н’Жикама (38−5−0, 21 KO). Бой состоится в Лас-Вегасе (Невада, США). Главным событием шоу станет бой Теренс Кроуфорд (37−0, 28 КО) — Шон Портер (31−3−1, 17 КО).

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В Казахстане в прямом эфире вечер бокса покажет телеканал Qazsport. Начало трансляции — в 07:00 по времени Нур-Султана.

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