Бой Алимханулы с экс-чемпионом мира покажут в Казахстане в прямом эфире
В воскресенье, 21 ноября, утром по казахстанскому времени состоится возвращение на ринг Жанибека Алимханулы (10−0, 6 КО), сообщает корреспондентVesti.kz.
В воскресенье, 21 ноября, утром по казахстанскому времени состоится возвращение на ринг Жанибека Алимханулы (10−0, 6 КО), сообщает корреспондентVesti.kz.
Средневес возвращается на ринг поединком против экс-чемпиона мира из Франции Хассана Н’Дама Н’Жикама (38−5−0, 21 KO). Бой состоится в Лас-Вегасе (Невада, США). Главным событием шоу станет бой Теренс Кроуфорд (37−0, 28 КО) — Шон Портер (31−3−1, 17 КО).
В Казахстане в прямом эфире вечер бокса покажет телеканал Qazsport. Начало трансляции — в 07:00 по времени Нур-Султана.