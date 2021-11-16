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17:09 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин и Алимханулы вошли в ноябрьский рейтинг журнала The Ring

Казахстанские боксеры Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) и Жанибек Алимханулы (10−0, 6 КО) вошли в ноябрьский рейтинг журнала The Ring, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2021

GGG, чемпион по версиям IBF и IBO, занимает первое место среди средневесов. Его соотечественник — седьмое.

Топ-10 среднего дивизиона по версии The Ring:

  1. Геннадий Головкин (Казахстан)
  2. Джермалл Чарло (США)
  3. Деметриус Андраде (США)
  4. Сергей Деревянченко (Украина)
  5. Хайме Мунгия (Мексика)
  6. Риота Мурата (Япония)
  7. Жанибек Алимханулы (Казахстан)
  8. Крис Юбенк-младший (Великобритания)
  9. Лиам Уильямс (Великобритания)
  10. Феликс Кэш (Великобритания)

Напомним, что и Головкин, и Алимханулы готовятся к возвращению на ринг. GGG 29 декабря в Японии проведет объединительный бой с обладателем пояса WBA Super Риотой Муратой (16−2, 13 КО), а Жанибек 21 ноября в Лас-Вегасе встретится с экс-чемпионом мира Хассаном Н’Дамом Н’Жикамом (38−5−0, 21 KO).

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