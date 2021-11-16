Головкин и Алимханулы вошли в ноябрьский рейтинг журнала The Ring
Казахстанские боксеры Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) и Жанибек Алимханулы (10−0, 6 КО) вошли в ноябрьский рейтинг журнала The Ring, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанские боксеры Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) и Жанибек Алимханулы (10−0, 6 КО) вошли в ноябрьский рейтинг журнала The Ring, сообщает корреспондент Vesti.kz.
GGG, чемпион по версиям IBF и IBO, занимает первое место среди средневесов. Его соотечественник — седьмое.
Топ-10 среднего дивизиона по версии The Ring:
Напомним, что и Головкин, и Алимханулы готовятся к возвращению на ринг. GGG 29 декабря в Японии проведет объединительный бой с обладателем пояса WBA Super Риотой Муратой (16−2, 13 КО), а Жанибек 21 ноября в Лас-Вегасе встретится с экс-чемпионом мира Хассаном Н’Дамом Н’Жикамом (38−5−0, 21 KO).