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00:14 (мск), источник: Vesti.kz

Трилогия с Головкиным отменяется? «Канело» решил покорить пятый дивизион и выбрал соперника

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (57−1−2, 39 KO) собрался подняться в весе, в котором уже выбрал себе нового соперника, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2021
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По словам тренера мексиканца Эдди Рейносо, «Канело» нацелился выступать в первом тяжелом весе. WBC одобрил его бой в новом весе против действующего чемпиона — конголезца Илунги Макабу (28−2, 25 КО). Он может состояться в мае следующего года.

«Мы только что одобрили бой между “Канело” Альваресом и Макабу в первом тяжелом весе», — приводит слова президента WBC Маурисио Сулеймана Boxingscene.com.

Таким образом, трилогия с казахстанцем Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО) оказалась под угрозой срыва, хотя ранее Альварес говорил, что не против встречи с GGG, если он готов перейти во второй средний вес.

Напомним, что 8 ноября мексиканец стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе, тогда как казахстанец 29 декабря в Токио проведет объединительный бой с обладателем пояса WBA Super японцем Риотой Муратой (16−2, 13 КО).

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