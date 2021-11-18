Трилогия с Головкиным отменяется? «Канело» решил покорить пятый дивизион и выбрал соперника

По словам тренера мексиканца Эдди Рейносо, «Канело» нацелился выступать в первом тяжелом весе. WBC одобрил его бой в новом весе против действующего чемпиона — конголезца Илунги Макабу (28−2, 25 КО). Он может состояться в мае следующего года.
«Мы только что одобрили бой между “Канело” Альваресом и Макабу в первом тяжелом весе», — приводит слова президента WBC Маурисио Сулеймана Boxingscene.com.
Таким образом, трилогия с казахстанцем Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО) оказалась под угрозой срыва, хотя ранее Альварес говорил, что не против встречи с GGG, если он готов перейти во второй средний вес.
Напомним, что 8 ноября мексиканец стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе, тогда как казахстанец 29 декабря в Токио проведет объединительный бой с обладателем пояса WBA Super японцем Риотой Муратой (16−2, 13 КО).