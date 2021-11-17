Тим Цзю победил японца в бою за два чемпионских титула

Сын известного российского боксера Кости Цзю защитил свои чемпионские титулы WBO Asia Pacific и WBO Global в первом среднем весе. Для 27-летнего боксера это 20-я победа подряд в карьере (15 нокаутом).

Бой из 12 раундов прошел с заметным преимуществом Цзю. Инуэ провел большую часть поединка в защите, лишь иногда пытаясь проводить контратаки, которые не представляли особой сложности для Тимофея. В заключительном раунде японец оказался на канвасе после очередной атаки Цзю, но сумел подняться, хотя арбитр уже начал отсчет.