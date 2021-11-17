Тим Цзю победил японца в бою за два чемпионских титула
На Qudos Bank Arena в австралийском Сиднее выступающий под флагом Австралии Тимофея Цзю победил японского боксера Такеши Инуэ решением судей.
На Qudos Bank Arena в австралийском Сиднее выступающий под флагом Австралии Тимофея Цзю победил японского боксера Такеши Инуэ решением судей.
Сын известного российского боксера Кости Цзю защитил свои чемпионские титулы WBO Asia Pacific и WBO Global в первом среднем весе. Для 27-летнего боксера это 20-я победа подряд в карьере (15 нокаутом).
Бой из 12 раундов прошел с заметным преимуществом Цзю. Инуэ провел большую часть поединка в защите, лишь иногда пытаясь проводить контратаки, которые не представляли особой сложности для Тимофея. В заключительном раунде японец оказался на канвасе после очередной атаки Цзю, но сумел подняться, хотя арбитр уже начал отсчет.
В результате Цзю выиграл единогласным решением судей: 107−120, 108−119, 107−120.
31-летний Инуэ одержал победу в 17 боях. У японца одна ничья и два поражения. В десяти поединках победу Инуэ добывал нокаутом.