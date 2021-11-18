«Я еще не наелся боксом». Абылайхан Жусупов прокомментировал переход в профи после бронзы на ЧМ

"Я очень рад, что наша команда выступила хорошо. Особенно крутой итог в общекомандном зачете. Мы, конечно, планировали первое место. Все видели, что в ¼ финала вышли сразу десять наших боксеров. Кто-то завершил ЧМ в этом раунде. Но я хочу сказать, что почти все, кто не вышел победителем, не проиграли свои поединки.

Очень благодарен Богу, что в третий раз подряд стал бронзовым призером. Планировал золото, ведь опыт есть, медали с ЧМ. Хотелось прыгнуть еще выше, стать чемпионом. Но так вышло, что вновь на третьем месте. Для меня это мотивация работать дальше.

Не могу сказать, что я уже наелся. Мотивация очень сильная сейчас. Пока есть силы, здоровье — буду биться. К тому же наши успехи поощряют. Такие условия позволяют делать свою работу без лишних мыслей. Очень приятно, что нам создают такую атмосферу.

Профи? Мы же спортсмены. Полагаемся на решения тренеров. На данный момент нам дали отдых. Потом продолжим свои тренировки, начнем входить в колею. Так что никаких конкретных мыслей на этот счет нет. Пока все в штатном режиме. В следующем году посмотрим. Там и турниры уже стартуют. Дальше видно будет", — сказал Жусупов.