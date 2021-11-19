Объявлены сроки, место первого боя и соперник Головкина в 2022 году

«На май нацелен бой Головкина с Крисом Юбенком-младшим на стадионе “Уэмбли”. При условии, что Юбенк и Головкин выиграют свои ближайшие поединки», — пишет источник.

Юбенк-младший ближайший бой проведет 11 декабря в Кардиффе против валлийца Лиама Уильямса (23−3−1, 18 КО), а 29 декабря в Токио у Головкина состоится объединительный поединок с японцем Риотой Муратой (16−2, 13 КО).