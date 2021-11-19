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18:00 (мск), источник: Vesti.kz

Объявлены сроки, место первого боя и соперник Головкина в 2022 году

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) первый бой в 2022 году проведет с британцем Крисом Юбенком-младшим (31−2, 23 КО). Об этом сообщает Boxing Kingdom.

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Источник: ringside24.com

«На май нацелен бой Головкина с Крисом Юбенком-младшим на стадионе “Уэмбли”. При условии, что Юбенк и Головкин выиграют свои ближайшие поединки», — пишет источник.

Юбенк-младший ближайший бой проведет 11 декабря в Кардиффе против валлийца Лиама Уильямса (23−3−1, 18 КО), а 29 декабря в Токио у Головкина состоится объединительный поединок с японцем Риотой Муратой (16−2, 13 КО).

Ранее сам Юбенк заявил, что представители Головкина связались с его командой и выразили заинтересованность в поединке. По его словам, этот бой может стать самым прибыльным для GGG.

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