Объявлены сроки, место первого боя и соперник Головкина в 2022 году
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) первый бой в 2022 году проведет с британцем Крисом Юбенком-младшим (31−2, 23 КО). Об этом сообщает Boxing Kingdom.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) первый бой в 2022 году проведет с британцем Крисом Юбенком-младшим (31−2, 23 КО). Об этом сообщает Boxing Kingdom.
«На май нацелен бой Головкина с Крисом Юбенком-младшим на стадионе “Уэмбли”. При условии, что Юбенк и Головкин выиграют свои ближайшие поединки», — пишет источник.
Юбенк-младший ближайший бой проведет 11 декабря в Кардиффе против валлийца Лиама Уильямса (23−3−1, 18 КО), а 29 декабря в Токио у Головкина состоится объединительный поединок с японцем Риотой Муратой (16−2, 13 КО).
Ранее сам Юбенк заявил, что представители Головкина связались с его командой и выразили заинтересованность в поединке. По его словам, этот бой может стать самым прибыльным для GGG.