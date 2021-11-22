Возвращение после Олимпиады. Официально объявлено о бое Камшыбека Кункабаева в профи

11 декабря капитан сборной Казахстана в Алматы проведет четвертый бой в профи. Его соперником станет британец Стивен Уорд (11−1, 4 КО). На кону поединка будет стоять вакантный титул WBA Gold в первом тяжелом весе.

Отметим, что для Кункабаева это будет первый выход на ринг после Олимпиады-2020 в Токио, где он завоевал бронзу. Официально об уходе из национальной команды он не объявлял, но пропустил чемпионат мира в Сербии.