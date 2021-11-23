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12:19 (мск), источник: Vesti.kz

Данияр Елеусинов будет биться с «сумасшедшим» мексиканцем за титул чемпиона мира

Данияр Елеусинов узнал соперника по бою за титул чемпиона мира по версии IBO в полусреднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz. Так, соперником олимпийского чемпиона из Казахстана стал мексиканец Данте Хардон.

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Источник: AFP 2021

Для 33-летнего Хардона по прозвищу «сумасшедший» это будет третий бой в 2021 году. Причем оба он их выиграл досрочно, а в последнем, который прошел в августе, мексиканец совершил громкий апсет. В главном событии шоу в Великобритании Данте нанес дебютное поражение местному фавориту Энтони Томлинсону и завоевал титул интерконтинентального чемпиона по версии IBO в полусреднем весе. Аутсайдер вырубил проспекта размашистым правым хуком в девятом раунде.

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Также у Хардона за карьеру были пояса WBC Youth (молодежный чемпион мира), WBC Continental Americas, WBC International и WBO Latino. А в 2013 году мексиканец бился за титул чемпиона мира, но проиграл в Японии чемпиону WBC во втором полулегком весе Такаси Миуре.
Всего на счету Хардона 34 победы, 25 из которых нокаутами и семь поражений. В рейтинге полусреднего дивизиона занимает 88-е место, а Данияр Елеусинов идет 32.

Напомним, в соглавном событии выступит казахстанский супертяж-нокаутер Иван Дычко (10−0, 10 КО), а его соперником будет российский боксер Александр Устинов. Подробнее о нем можно узнать здесь.

Также в рамках этого вечера бокса впервые за 20 лет будет разыгран пояс чемпиона Казахстана в весе 55,3 килограмма между Ержаном Залиловым и Искандером Харсаном.
Даурен Елеусинов встретится с азербайджанским боксером Али Мамедовым, а еще одним участником вечера бокса станет Жанкош Тураров. Также 18 декабря в профи дебютирует Ангелина Лукас.

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