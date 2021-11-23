«Желаю Фирузе удачи, но…». Менеджер высказал опасения за Шарипову в титульном бою с Кэти Тэйлор

Поединок состоится 11 декабря в Ливерпуле, а Шарипова сделала заявление о противостоянии. Высказалась и Тэйлор.

— Зия, хотелось бы услышать ваше мнение о бое Кэти Тэйлор с Фирузой Шариповой, который состоится в декабре. Фируза не раз говорила о желании провести эту встречу, а сейчас поединок объявили.

— Со всеми крутыми девочками Кэти уже встретилась. Последней для меня лично была Дельфин Персун. Очень жесткая бельгийка. Если я скажу, что Кэти выиграла первый бой в Нью-Йорке, то я совру. Мне показалось, что там спокойно можно было дать ничью. А при большом желании — отдать в другую сторону. Но они единогласным решением объявили Тэйлор абсолютной чемпионкой.

Во втором бою с Дельфин Кэти выглядела получше. Тэйлор прошла весь путь и стала абсолютно заслуженно чемпионкой. Она встречалась с очень сильными соперницами. У Фирузы карьера складывалась по-другому. Не знаю, от чего это зависело. Когда я узнал о бое, то для меня это было новостью. Понятно, зачем. Это, во-первых, хорошая реклама для самой Шариповой.

Что я пытаюсь объяснить? Есть звание абсолютной чемпионки мира. И есть определенный путь к нему, который ты проходишь. Это определенные имена, сложные бои… Я не верю, что можно прийти и просто забрать эти пояса. Не верю. И второй фактор — короткий срок на подготовку. Это не выглядит так, что Шарипова выиграла у Персун или кого-то еще и сказала, что готовимся на Кэти Тэйлор.

Они договариваются — через три месяца бой. В Англии бы этот поединок поставили мэйн-ивент. Эдди Хирн, на сколько я знаю его, сделал бы именно так. А когда я смотрел кард, то они поставили Криса Алжиери против Конора Бенна, а Кэти — под ко-мэйн-ивент. Думаю, что план такой: за счет Тэйлор продать еще билеты в Ливерпуле.