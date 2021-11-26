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10:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Тайсон Фьюри захотел провести бой с женщиной

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри назвал имя желаемого соперника в следующем бою. Интервью со спортсменом опубликовано на канале Boxing Social в YouTube.

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Источник: AP 2021

По словам британца, он бы хотел встретиться на ринге с женщиной. Для такого поединка, по мнению Фьюри, подойдет соотечественница Саванна Маршалл. Боксер отметил, что спортсменка высокая и красивая, поэтому такой бой будет хорошо смотреться по телевизору.

Фьюри также заявил о желании подраться с украинцем Александром Усиком, который владеет поясами по четырем престижным версиям в тяжелом весе. После этого, по мнению британца, его соотечественник Энтони Джошуа сможет подраться за все пояса с победителем.

Тайсон Фьюри владеет чемпионским поясом по версии Всемирного боксерского совета (WBC). В его активе 31 победа в 32 боях. Еще одна встреча завершилась ничьей.

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