Тайсон Фьюри захотел провести бой с женщиной

По словам британца, он бы хотел встретиться на ринге с женщиной. Для такого поединка, по мнению Фьюри, подойдет соотечественница Саванна Маршалл. Боксер отметил, что спортсменка высокая и красивая, поэтому такой бой будет хорошо смотреться по телевизору.

Фьюри также заявил о желании подраться с украинцем Александром Усиком, который владеет поясами по четырем престижным версиям в тяжелом весе. После этого, по мнению британца, его соотечественник Энтони Джошуа сможет подраться за все пояса с победителем.