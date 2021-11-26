Российский боксер Силягин победил Чилембу и защитил титул WBC Silver

12-раундовый поединок, прошедший в пятницу в Москве, завершился победой 28-летнего россиянина единогласным решением судей.

Силягин одержал девятую победу в девяти боях на профессиональном ринге. 33-летний Чилемба потерпел восьмое поражение в карьере при 26 победах и трех ничьих.