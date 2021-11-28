Сенсацией завершился бой последнего соперника Головкина

Текущие события
Хоккей. НХЛ
01:00
Нью-Джерси
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго
Сан-Хосе
Футбол. Зарубежный
28.11
Реал
Севилья
21
Футбол. Зарубежный
28.11
Марсель
Труа
10
Футбол. Зарубежный
28.11
Наполи
Лацио
40
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм
Торонто
Хоккей. НХЛ
28.11
Миннесота
Тампа-Бэй
42
Хоккей. НХЛ
28.11
Каролина
Вашингтон
24
Футбол. Зарубежный
28.11
Кадис
Атлетико
14
Футбол. Премьер-лига
28.11
ЦСКА
Зенит
02
Футбол. Зарубежный
28.11
Рома
Торино
10
Футбол. Зарубежный
28.11
РБ Лейпциг
Байер
13
Футбол. Зарубежный
28.11
Челси
Манчестер Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
28.11
Монпелье
Лион
01
Хоккей. КХЛ
28.11
Куньлунь
Металлург
15
Футбол. Зарубежный
28.11
Эспаньол
Реал Сосьедад
10
Хоккей. КХЛ
28.11
Динамо Р
ЦСКА
23
Футбол. Зарубежный
28.11
Айнтрахт Ф
Унион Б
21
Хоккей. КХЛ
28.11
Динамо Мн
Трактор
21
Футбол. Зарубежный
28.11
Бордо
Брест
12
Футбол. Зарубежный
28.11
Лорьян
Ренн
02
Футбол. Зарубежный
28.11
Монако
Страсбур
11
Футбол. Зарубежный
28.11
Реймс
Клермон Фут
10
Футбол. Зарубежный
28.11
Брентфорд
Эвертон
10
Футбол. Зарубежный
28.11
Лестер
Уотфорд
42
Футбол. Зарубежный
28.11
Манчестер Сити
Вест Хэм Юнайтед
21
Футбол. Зарубежный
28.11
Милан
Сассуоло
13
Футбол. Зарубежный
28.11
Специя
Болонья
01
Хоккей. КХЛ
28.11
Йокерит
Локомотив
20
Хоккей. КХЛ
28.11
Нефтехимик
Ак Барс
Б
23
Футбол. Премьер-лига
28.11
Рубин
Динамо
23
Футбол. Зарубежный
28.11
Бетис
Леванте
31
Биатлон. Кубок мира
28.11
Эстерсунд (Швеция)
Спринт (М)
Футбол. Зарубежный
28.11
Сент-Этьен
ПСЖ
13
Футбол. Зарубежный
28.11
Удинезе
Дженоа
00
Футбол. Премьер-лига
28.11
Нижний Новгород
Крылья Советов
00
Хоккей. КХЛ
28.11
Спартак
Динамо М
41
Хоккей. КХЛ
28.11
Сибирь
Автомобилист
31
Биатлон. Кубок мира
28.11
Эстерсунд (Швеция)
Спринт (Ж)
Все события
Фоторепортажи
30«Спартак» снова побеждает «Наполи». На этот раз в Москве
15СКА впервые в истории проиграл шесть матчей подряд
28 ноября, источник: Vesti.kz

Сенсацией завершился бой последнего соперника Головкина

Экс-претендент на чемпионский титул в среднем весе поляк Камил Шеремета (21−2−1, 5 КО) неожиданно опростоволосился в бою с французом Низаром Тримешем (9−2−1, 4 КО). Об этом пишет vRINGe.com.

Наверх

Их поединок состоялся на арене Hala Widowiskowo в Остроленке (Польша). Андердог установил высокий темп, к чему Шеремета не был готов. Он попытался перехватить инициативу во второй половине боя. На последних минутах бойцы устроили яркий размен.

Судьи разошлись во мнениях: 77−75 в пользу Шереметы и дважды 76−76. Как итог — ничья.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в декабре 2020-го Шеремета встречался с чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО). По ходу боя GGG четыре раза отправил соперника в нокдаун и после седьмого раунда угол поляка отказался от продолжения.

Таким образом, Головкин в рекордный, 21-й раз, успешно защитил титул. Для Шереметы это поражение стало первым в карьере.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь