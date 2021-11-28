Сенсацией завершился бой последнего соперника Головкина

Их поединок состоялся на арене Hala Widowiskowo в Остроленке (Польша). Андердог установил высокий темп, к чему Шеремета не был готов. Он попытался перехватить инициативу во второй половине боя. На последних минутах бойцы устроили яркий размен.

Судьи разошлись во мнениях: 77−75 в пользу Шереметы и дважды 76−76. Как итог — ничья.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/m3YjRuU-zFQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в декабре 2020-го Шеремета встречался с чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО). По ходу боя GGG четыре раза отправил соперника в нокдаун и после седьмого раунда угол поляка отказался от продолжения.