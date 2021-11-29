Без Кункабаева? Как пройдет отбор в сборную Казахстана по боксу

1. 13 весовых категорий. Обновленный формат старта, как прошел последний чемпионат мира в Сербии. Приглашены все сильнейшие боксеры, кроме освобожденных.

2. Без лидера. Супертяж Камшыбек Кункабаев, скорее всего, пропустит национальный турнир, ведь на декабрь у него намечен титульный поединок в Алматы.

3. Новые фавориты. В пяти-шести весовых категориях, особенно в тяжелых, могут выбрать других боксеров для подготовки к Азиатским играм.

4. Неизвестные имена. Махмуд Сабырхан или Сакен Бибосынов не сразу стали лидерами в сборной. Ожидаем, что очередной ЧРК откроет новых звезд.

5. Декабрь в Уральске. Впервые с 2004 года казахстанский чемпионат пройдет в последнем месяце года. Чаще всего турнир проводился в ноябре (восемь из 15 последних раз). Новый старт состоится с 14 по 24 декабря.