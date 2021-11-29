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19:37 (мск), источник: Vesti.kz

Без Кункабаева? Как пройдет отбор в сборную Казахстана по боксу

Во второй половине декабря пройдет еще один этап отбора в сборную Казахстана по боксу — в Уральске состоится чемпионат страны. Некоторые моменты национального турнира — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Ранее новый главный сборной Кайрат Сатжанов рассказал, что освободит от участия в чемпионате страны некоторых участников ЧМ-2021. За другие места намечается настоящая рубка.

1. 13 весовых категорий. Обновленный формат старта, как прошел последний чемпионат мира в Сербии. Приглашены все сильнейшие боксеры, кроме освобожденных.
2. Без лидера. Супертяж Камшыбек Кункабаев, скорее всего, пропустит национальный турнир, ведь на декабрь у него намечен титульный поединок в Алматы.
3. Новые фавориты. В пяти-шести весовых категориях, особенно в тяжелых, могут выбрать других боксеров для подготовки к Азиатским играм.
4. Неизвестные имена. Махмуд Сабырхан или Сакен Бибосынов не сразу стали лидерами в сборной. Ожидаем, что очередной ЧРК откроет новых звезд.
5. Декабрь в Уральске. Впервые с 2004 года казахстанский чемпионат пройдет в последнем месяце года. Чаще всего турнир проводился в ноябре (восемь из 15 последних раз). Новый старт состоится с 14 по 24 декабря.

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