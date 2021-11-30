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30 ноября, источник: Vesti.kz

Будет бой с Андраде! Алимханулы назначен официальным претендентом на титул чемпиона WBO

Жанибек Алимханулы назначен официальным претендентом на титул чемпиона мира в среднем весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO), сообщают Vesti.kz.

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Источник: reviewjournal.com

Официальное заявление опубликовано на ее сайте.

WBO обязала чемпиона дивизиона американца Деметриуса Андраде договориться с командой казахстанского боксера о проведении поединка в течение 20 дней. Иначе состоятся промоутерские торги с минимальной ставкой в 200 000 долларов.

Напомним, что ранее менеджер Алимханулы Эгис Климас направил в WBO официальный запрос о назначении его подопечного обязательным претендентом на титул американца. Ранее Андраде успешно защитил титул, нокаутировав во втором раунде ирландца Джейсона Куигли. Алимханулы же нокаутировал экс-чемпиона из Франции Хассана Н’Дама Н’Жикама.

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