Будет бой с Андраде! Алимханулы назначен официальным претендентом на титул чемпиона WBO

WBO обязала чемпиона дивизиона американца Деметриуса Андраде договориться с командой казахстанского боксера о проведении поединка в течение 20 дней. Иначе состоятся промоутерские торги с минимальной ставкой в 200 000 долларов.

Напомним, что ранее менеджер Алимханулы Эгис Климас направил в WBO официальный запрос о назначении его подопечного обязательным претендентом на титул американца. Ранее Андраде успешно защитил титул, нокаутировав во втором раунде ирландца Джейсона Куигли. Алимханулы же нокаутировал экс-чемпиона из Франции Хассана Н’Дама Н’Жикама.