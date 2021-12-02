Головкин оказался желанным соперником для непобежденного мексиканца с 30 нокаутами в 2022 году

«Если бы я мог выбрать двух возможных соперников на следующий год, это были бы Деревянченко и Головкин, — приводит слова Хайме Boxingscene.com. — Я начал с хорошего боя против такого хорошего соперника, как Габриэль Росадо, я чувствую, что становлюсь все лучше и лучше и что готов к этим грандиозным боям с чемпионами».
Но перед этим команда Мунгии хотела бы провести поединок в феврале, соперник пока неизвестен.
Бой Мунгии и Росадо состоялся 13 ноября и продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Хайме (118−110, 117−111, 119−109).
Головкин вернется на ринг 29 декабря в Токио, где проведет объединительный бой с обладателем пояса WBA Super в среднем весе японцем Риотой Муратой (16−2, 13 КО).