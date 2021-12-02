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2 декабря, источник: Vesti.kz

Головкин оказался желанным соперником для непобежденного мексиканца с 30 нокаутами в 2022 году

Мексиканский боксер Хайме Мунгия (38−0, 30 КО) признался, что в 2022 году хотел бы провести бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2021

«Если бы я мог выбрать двух возможных соперников на следующий год, это были бы Деревянченко и Головкин, — приводит слова Хайме Boxingscene.com. — Я начал с хорошего боя против такого хорошего соперника, как Габриэль Росадо, я чувствую, что становлюсь все лучше и лучше и что готов к этим грандиозным боям с чемпионами».

Но перед этим команда Мунгии хотела бы провести поединок в феврале, соперник пока неизвестен.

Бой Мунгии и Росадо состоялся 13 ноября и продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Хайме (118−110, 117−111, 119−109).

Головкин вернется на ринг 29 декабря в Токио, где проведет объединительный бой с обладателем пояса WBA Super в среднем весе японцем Риотой Муратой (16−2, 13 КО).

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