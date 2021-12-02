Головкин оказался желанным соперником для непобежденного мексиканца с 30 нокаутами в 2022 году

«Если бы я мог выбрать двух возможных соперников на следующий год, это были бы Деревянченко и Головкин, — приводит слова Хайме Boxingscene.com. — Я начал с хорошего боя против такого хорошего соперника, как Габриэль Росадо, я чувствую, что становлюсь все лучше и лучше и что готов к этим грандиозным боям с чемпионами».