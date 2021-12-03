Президент AIBA прибыл в Казахстан. Известны цели визита
Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев прилетел в Казахстан, сообщает официальный сайт КФБ.
Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев прилетел в Казахстан, сообщает официальный сайт КФБ.
Встреча высокого гостя состоялась в Международном аэропорту Нур-Султана. Прием совместными усилиями организовали представители Казахстанской федерации бокса, Министерства культуры и спорта РК, а также Управления физической культуры и спорта акимата столицы. Отметим, что это первый официальный визит нынешнего президента AIBA в нашу страну.
Первым делом Умар Назарович попробовал казахскую национальную кухню — бауырсаки и кумыс. Основная цель приезда — сотрудничество и дальнейшее развитие бокса в республике.
— Казахстан является боксерской страной, и моя обязанность приехать сюда, увидеть, как здесь готовятся ваши ребята, как работают тренеры. Сборная Казахстана была одной и лучших в конкуренции сильнейших стран. Учитывая, что мы проводим сейчас реформы в судействе, подаются любые протесты, мы хотим, чтобы в AIBA в первую очередь были честность и открытость. Мы благодарим вашу национальную федерацию, потому что благодаря им существует этот красивейший вид спорта, — сказал Кремлев.