Олимпийский чемпион назвал комфортную сумму для жизни в месяц

Для комфортной жизни в месяц необходимо 100−150 тыс. руб., заявил в интервью «РБК Спорт» олимпийский чемпион Рио Евгений Тищенко.

Да что у меня есть, мне хватает, чтобы комфортно прожить месяц. В диапазоне 100−150 тыс. руб. Евгений Тищенко олимпийский чемпион Рио

Боксер также отметил, что полупрофессионалы в боксе должны искать подработку. По его словам, в полупрофессиональном боксе, как и в полупрофессиональном ММА, сложно заработать большие деньги и многие начинающие спортсмены подрабатывают тренерами. «Работа тренером — хорошая деятельность. Ты учишь чему-то людей, детей каким-то навыкам. Я, может, и сам в будущем хотел бы быть тренером. Это хорошее занятие и полезное. Неблагодарная работа, но очень полезная», — добавил Тищенко.

Евгений Тищенко— российский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европы, чемпион Универсиады и серебряный призер чемпионата мира.

Среди профессионалов — действующий чемпион по версии WBC International (с 2021-го) и бывший чемпион по версии WBO Inter-Continental (2019−2021), чемпион Европы по версии WBO European (2020−2021) в первом тяжелом весе.

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На данный момент статистика Тищенко — 9−1, последний бой он провел с россиянином Дмитрием Кудряшовым. Единственное поражение боксер потерпел в бою с Табисо Мчуну по решению судей.

Тищенко представляет промоушен RCC, который базируется в Екатеринбурге, где чемпион Олимпийских игр по боксу живет и проводит бои.