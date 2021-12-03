Олимпийский чемпион назвал комфортную сумму для жизни в месяц
Евгений Тищенко, чемпион Олимпийских игр 2016 года по боксу, также отметил, что полупрофи в этом виде спорта необходимо искать подработку для комфортной жизни.
Евгений Тищенко, чемпион Олимпийских игр 2016 года по боксу, также отметил, что полупрофи в этом виде спорта необходимо искать подработку для комфортной жизни.
Для комфортной жизни в месяц необходимо 100−150 тыс. руб., заявил в интервью «РБК Спорт» олимпийский чемпион Рио Евгений Тищенко.
Да что у меня есть, мне хватает, чтобы комфортно прожить месяц. В диапазоне 100−150 тыс. руб.
Боксер также отметил, что полупрофессионалы в боксе должны искать подработку. По его словам, в полупрофессиональном боксе, как и в полупрофессиональном ММА, сложно заработать большие деньги и многие начинающие спортсмены подрабатывают тренерами. «Работа тренером — хорошая деятельность. Ты учишь чему-то людей, детей каким-то навыкам. Я, может, и сам в будущем хотел бы быть тренером. Это хорошее занятие и полезное. Неблагодарная работа, но очень полезная», — добавил Тищенко.
Евгений Тищенко— российский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европы, чемпион Универсиады и серебряный призер чемпионата мира.
Среди профессионалов — действующий чемпион по версии WBC International (с 2021-го) и бывший чемпион по версии WBO Inter-Continental (2019−2021), чемпион Европы по версии WBO European (2020−2021) в первом тяжелом весе.
На данный момент статистика Тищенко — 9−1, последний бой он провел с россиянином Дмитрием Кудряшовым. Единственное поражение боксер потерпел в бою с Табисо Мчуну по решению судей.
Тищенко представляет промоушен RCC, который базируется в Екатеринбурге, где чемпион Олимпийских игр по боксу живет и проводит бои.
Согласно исследованию сервиса для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру», россияне во второй половине 2021 года хотели бы получать среднемесячную зарплату 131,6 тыс. руб. Опрос проводился среди более чем 5 тыс. пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов России. Так, респондентам задали открытый вопрос, какую зарплату они хотели бы в этом году.
Жители Москвы хотят зарабатывать в месяц 158,7 тыс. руб., Санкт-Петербурга — 151,9 тыс., а Краснодара — 126,9 тыс. Пятерку по самым высоким ожиданиям замыкают жители Екатеринбурга (111,4 тыс. руб.) и Нижнего Новгорода (109,2 тыс.). Всего зарплату более 100 тыс. руб. хотят получать 19% опрошенных по России респондентов, а более 150 тыс. руб. — 22%.