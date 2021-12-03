Чемпион ОИ прокомментировал отношения российских и украинских спортсменов

«Спорт вне политики. И мы к украинцам вполне нормально относимся, у нас нет какой-то политической подоплеки», — прокомментировал ситуацию российский спортсмен. Он добавил, что обе стороны понимают, что обычные люди не влияют на политическую ситуацию. По мнению Тищенко, Россия и Украина не должны враждовать.

Тищенко — олимпийский чемпион 2016 года, чемпион мира-2015 и двукратный чемпион Европы (2015, 2017). Также он является действующим чемпионом по версии Всемирного боксерского совета (WBC).