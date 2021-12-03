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14:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Чемпион ОИ прокомментировал отношения российских и украинских спортсменов

Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко рассказал об отношениях между российскими и украинскими спортсменами. Его слова приводит РБК.

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Источник: РИА "Новости"

«Спорт вне политики. И мы к украинцам вполне нормально относимся, у нас нет какой-то политической подоплеки», — прокомментировал ситуацию российский спортсмен. Он добавил, что обе стороны понимают, что обычные люди не влияют на политическую ситуацию. По мнению Тищенко, Россия и Украина не должны враждовать.

Тищенко — олимпийский чемпион 2016 года, чемпион мира-2015 и двукратный чемпион Европы (2015, 2017). Также он является действующим чемпионом по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Ранее стало известно, что сборная России по футболу не встретится с Украиной в стыковых матчах за попадание на чемпионат мира 2022 года. Согласно решению исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), при жеребьевке команды разведут по разным полуфинальным парам. Они также не смогут сыграть друг против друга в решающем матче отбора.

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