DAZN выступил с заявлением по бою Головкина против «суперчемпиона» за три титула

Напомним, что Головкин не боксировал с декабря прошлого года, когда в США нокаутировал поляка Камила Шеремету (21−1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира. В свою очередь Мурата последний раз бился в декабре 2019 года, успешно сохранив свой титул в бою против канадца Стивена Батлера (28−3−1, 24 KO).