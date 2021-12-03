DAZN выступил с заявлением по бою Головкина против «суперчемпиона» за три титула

«К сожалению, бой Головкина против Мураты, запланированный изначально на 29 декабря в Японии, был отложен из-за новых ограничений Covid-19. Новая дата боя активно прорабатывается», — говорится в сообщении стримингового сервиса.
Ранее промоутерская компания Teiken, представляющая интересы Мураты, проинформировала, что поединок перенесен на весну следующего года, а точная дата будет объявлена позднее.
Напомним, что Головкин не боксировал с декабря прошлого года, когда в США нокаутировал поляка Камила Шеремету (21−1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира. В свою очередь Мурата последний раз бился в декабре 2019 года, успешно сохранив свой титул в бою против канадца Стивена Батлера (28−3−1, 24 KO).