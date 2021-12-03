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20:32 (мск), источник: Vesti.kz

DAZN выступил с заявлением по бою Головкина против «суперчемпиона» за три титула

DAZN прокомментировал перенос объединительного боя в среднем весе между чемпионом мира по версиям IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО) и обладателем пояса WBA Super японцем Риотой Муратой (16−2, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

«К сожалению, бой Головкина против Мураты, запланированный изначально на 29 декабря в Японии, был отложен из-за новых ограничений Covid-19. Новая дата боя активно прорабатывается», — говорится в сообщении стримингового сервиса.

Ранее промоутерская компания Teiken, представляющая интересы Мураты, проинформировала, что поединок перенесен на весну следующего года, а точная дата будет объявлена позднее.

Напомним, что Головкин не боксировал с декабря прошлого года, когда в США нокаутировал поляка Камила Шеремету (21−1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира. В свою очередь Мурата последний раз бился в декабре 2019 года, успешно сохранив свой титул в бою против канадца Стивена Батлера (28−3−1, 24 KO).

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