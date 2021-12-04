Россияне подерутся за титул, а Ломаченко идет за нокаутом

Дмитрий Бивол (Россия) — Умар Саламов (Россия)

Дата: 11 декабря

11 декабря Где: Екатеринбург, Россия

Екатеринбург, Россия Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе (до 79,4 кг)

Россиянин Дмитрий Бивол вряд ли доволен развитием своей карьеры в последние два года. У него был полуторагодичный перерыв, в котором виноваты только его представители. В мае этого года петербуржец вернулся на ринг в поединке с британцем Крэйгом Ричардсом. Выступление получилось блеклым. Россиянин с огромным трудом победил не самого опытного соперника, но даже плохая форма Бивола не пробудила интереса со стороны других претендентов на титул.

Параллельно примерно та же история произошла с Умаром Саламовым: он трижды должен был стать претендентом на пояс WBO, который сейчас принадлежит Джо Смиту, но в силу разных обстоятельств чеченскому боксеру удалось подраться только в Грозном с Сергеем Екимовым. Как и Бивол, Саламов испытал большие сложности на ринге и победил с минимальным перевесом.

Поскольку оба спортсмена остались без предложений из западных стран, боксеры согласились встретиться друг с другом в Екатеринбурге. В этом шоу набрался сильный состав. В нем выступят Магомед Курбанов и Патрик Тейшейра, Алексей Егоров и Арсен Гуламирян, а также Сергей Лубкович. Возможно, это самый мощный кард со времен активной деятельности Андрея Рябинского. Что касается, главного поединка, в нем бесспорный фаворит Бивол, который обязан защитить свой чемпионский пояс.

Василий Ломаченко (Украина) — Ричард Комми (Гана)

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Дата: 11 декабря

11 декабря Где: Нью-Йорк, США

Нью-Йорк, США Статус: рейтинговый бой в легком весе

Василий Ломаченко легко пережил поражение от Теофимо Лопеса и летом этого года превратил в решето защиту японского боксера Масайоши Накатани, который впервые в карьере потерпел досрочное поражение.

Сейчас соперником украинца будет опасный, но находящийся на спаде ганец Ричард Комми, который два года назад улетел в нокаут от того же Лопеса. Африканец также закрыл свое поражение досрочной победой. От рук Коми пострадал Джексон Мартинес.

На кону поединка не будет никакого титула. Не анонсировано даже никаких промежуточных поясов, но учитывая заслуги обоих боксеров, в этой паре может определиться претендент на бой с Джорджем Камбососом, который недавно лишил Лопеса всех регалий. Фаворитом считается Ломаченко. Более того, многие эксперты уверены в его досрочной победе, которая должна стать весомым аргументом для встречи с действующим чемпионом.

Артур Бетербиев (Россия) — Маркус Браун (США)

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVQVwXztA_H/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Artur Beterbiev (@arturbeterbiev)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Дата: 17 декабря

17 декабря Где: Монреаль, Канада

Монреаль, Канада Статус: Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе (до 79,4 кг)

Россиянин Артур Бетербиев проведет первый поединок в Канаде за пять лет. Чеченский боксер давно обосновался в этой стране, и получил гражданство. Однако он всегда подчеркивает, что выступает именно за Россию. Последние годы для Бетербиева стали самыми важными в карьере. Он победил Радивойе Каладжича, Александра Гвоздика и Адама Дайнеса, став обладателем двух поясов в полутяжелом весе.

В качестве его оппонента выступит крепкий американец Маркус Браун, в карьере которого хватало тяжелых боев. На счету 31-летнего спортсмена спорная победа над Каладжичем, разгром Баду Джека и конфуз в поединке с Жаном Паскалем. В том поединке Браун считался явным фаворитом против возрастного канадца, но бой был остановлен после восьмого раунда из-за столкновения головами, а на момент остановки на карточках всех судей было минимальное преимущество Паскаля.

Браун может предстать как в очень хорошей, так и в очень плохой форме. Непонятно какого боя от него ожидать, зато Маркус часто в карьере лежал на настиле, а Артур все поединки завершал досрочно, поэтому ожидается. что Бетербиев продолжит традицию.

Джозеф Паркер (Новая Зеландия) — Дерек Чисора (Великобритания)

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CWgcNJWLNX4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CWgcNJWLNX4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CWgcNJWLNX4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Derek Chisora (@derekwarchisora)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Дата: 18 декабря

18 декабря Где: Манчестер, Англия

Манчестер, Англия Статус: рейтинговый бой в тяжелом весе

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Джозеф Паркер второй раз встретится британцем Дереком Чисорой. Никого не должно вводить в заблуждение 11 поражений у хозяина ринга. Чисора никогда не соглашался на бой только ради солидного чека. Победы над ним никому не достались малой кровью, а ведь англичанин передрался почти со всеми лучшими тяжеловесами современности.

Первая встреча спортсменов состоялась в мае этого года. Чисора уже в первом раунде отправил Паркера в нокдаун, но позже новозеландец сумел перехватить инициативу и довел встречу до победы раздельным решением судей. И поскольку ни Дереку, ни Джозефу в ближайший год не светят чемпионские амбиции, реванш стал лучшим вариантом для каждого из них.

Стоит отметить, что в карьере Чисоры уже были два реванша. И если первые поединки носили близкий характер, в ответных встречах Дерек проигрывал досрочно, поэтому и сейчас шансы Паркера выглядят предпочтительнее.

Мурат Гассиев (Россия) — Андрей Руденко (Украина)

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CTfCIaVtVaJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CTfCIaVtVaJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTfCIaVtVaJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Murat ''IRON'' Gassiev (@murat_gassiev)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Дата: 25 декабря

25 декабря Где: Сочи

Сочи Статус: рейтинговый бой в тяжелом весе

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев проведет свой третий поединок в тяжелой весовой категории. До этого Гассиев бил Нури Сефери и Михаэля Валлиша. На очереди украинец Андрей Руденко.

Несмотря на опыт 38-летний боксер из Украины не может похвастаться большими достижениями на профессиональном ринге. Из наиболее серьезных соперников у Руденко были Хьюи Фьюри и Александр Поветкин, которым Андрей даже не попытался навязать конкурентный бой, проиграв в одну калитку.

Также он проигрывал австралийцу Лукасу Брауну, немцу Агиту Кабайелу и китайцу Чжану Чжилэю. По сути, Руденко всегда выступал в роли очередной ступеньки для восходящего боксера, и именно эта роль будет отведена украинцу в предстоящем поединке. Но в отличие от предыдущих соперников Мурата, Руденко никогда не проигрывал досрочно и не был в нокдауне, поэтому Гассиеву предстоит полноценный бой.