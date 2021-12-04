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18:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Бой Гассиева с украинцем Андреем Руденко отменён, Мурат сломал руку

Промоутер российского боксёра Мурата Гассиева Алексей Асвецин сообщил, что бой его подопечного с украинцем Андреем Руденко, запланированный на 25 декабря, был отменён.

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Источник: РИА "Новости"

Причиной этого стал перелом руки у Гассиева.

«К сожалению, Мурат сломал руку во время спаррингов. Желаю ему скорейшего выздоровления», — цитирует Асвецина «Матч ТВ».

Предыдущий бой Гассиев провёл в июле 2021 года. Тогда российский спортсмен нокаутировал представителя Германии Михаэля Валлиша в бою за пояс WBA Asia в супертяжёлом весе. В общей сложности Гассиев одержал 28 побед и потерпел одно поражение.

На счету 38-летнего Руденко 34 победы и 5 поражений. Украинец один раз боксировал на территории России — в 2017 году Руденко в Москве проиграл Александру Поветкину.

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