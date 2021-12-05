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10:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хейни победил Диаса и защитил чемпионский титул WBC

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Американец Девин Хейни победил соотечественника Джозефа Диаса и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе.

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Источник: AP 2021

Бой, прошедший в Лас-Вегасе, завершился победой Хейни единогласным решением судей (117−111, 116−112, 117−111).

Для 23-летнего Хейни эта победа стала 27-й (15 — нокаутом) в 27 боях. 29-летний Диас потерпел второе поражение при 32 победах (15 — нокаутом) и одной ничьей.

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