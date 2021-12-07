Джукембаев против Альвареса. Превью к возвращению Батыра на ринг

Визави — Хуан Хосе Мартинес Альварес (28−10, 20 КО). Еще один мексиканец с фамилией, которая в современном профи-боксе стала уже культовой. Только вот в отличие от Сауля, у Хуана со славой и большими успехами беда.

В свои 35 лет Хуан Хосе особо значимого на ринге не добился. Рядовой боец, за плечами которого большой опыт. Он бился уже 38 раз, что и без невероятного скилла делает его серьезным оппонентом. Он как минимум бывал в различных ситуациях — сможет приспособиться и выжить.

Только вот в значимых поединках этот багаж особо не помогал. Крупные сражения проиграны. В его пассиве десять поражений. И шесть из них оказались досрочными. Этот факт идет в пользу Джукембаева. Казахстанский панчер может рассчитывать на успех до финального гонга.

Впрочем, ему сейчас именно это и нужно. После досадного и тяжелого поражения Батыру просто необходимо выйти на ринг, включить повышенную мощность и просто раскатать оппонента. Чем ярче, чем увереннее это будет сделано, тем перспективнее будет его будущее.

Он должен вновь вдохнуть этот запах победы, поймать потерянный кураж, перезапустить все, что оказалось на паузе. Этот шаг продолжит его интересную карьеру. Ничего в бою против Субриэля Матиаса он не потерял. Скорее, даже приобрел.

Так что победа над мексиканцем нужна в качестве реанимирующего действия. Вряд ли Джукембаев испытает большие проблемы — они возникнут у Альвареса. Казахстанец не станет долго решать свои задачи. И попробует удосрочить при первой же возможности.

Если же соперник проявит стойкость, то предстоит воспользоваться другим геймпланом. И вот здесь будет самое интересное. Против Матиаса он не смог этого сделать. Однако наверняка поработал над этим компонентом в тренировочном зале.