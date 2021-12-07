«Открыт к серьезным предложениям». Казахстанский боксер расторг контракт с компанией Сондерса и Фьюри
Казахстанский боксер первого тяжелого веса Али Балоев (10−0, 7 КО) прекратил сотрудничество с менеджерской компанией MTK Global, сообщают Vesti.kz.
Казахстанский боксер первого тяжелого веса Али Балоев (10−0, 7 КО) прекратил сотрудничество с менеджерской компанией MTK Global, сообщают Vesti.kz.
По словам бойца, он открыт для предложений, а цель у него одна — привезти пояс чемпиона мира на родину.
«Официально, обоюдно со всех сторон расторгнут менеджерский контракт с MTK. Команде МТК Kazakhstan желаю лишь удачи в предстоявших боях! Я свободный боец, открыт к серьезным предложениям! Цель у меня одна — выиграть и привезти пояс чемпиона мира домой. То, что не убивает нас, делает лишь сильней!» — написал Балоев в Instagram.
Напомним, боксер не выходил на ринг больше года. В своем последнем поединке в августе 2020-го в Алматы Балоев единогласным решением судей одержал победу над белорусом Юрием Быховцевым.
Самые известные клиенты MTK Global — британцы Тайсон Фьюри (31−0−1, 22 КО) и Билли Джо Сондерс (30−1, 14 КО).