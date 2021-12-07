«Открыт к серьезным предложениям». Казахстанский боксер расторг контракт с компанией Сондерса и Фьюри

По словам бойца, он открыт для предложений, а цель у него одна — привезти пояс чемпиона мира на родину.

«Официально, обоюдно со всех сторон расторгнут менеджерский контракт с MTK. Команде МТК Kazakhstan желаю лишь удачи в предстоявших боях! Я свободный боец, открыт к серьезным предложениям! Цель у меня одна — выиграть и привезти пояс чемпиона мира домой. То, что не убивает нас, делает лишь сильней!» — написал Балоев в Instagram.