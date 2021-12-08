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11:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Мэйуэзер посоветовал молодым боксерам наплевать на деньги

Бывший чемпион мира Флойд Мэйуэзер обратился к молодым боксерам и дал им совет. Об этом сообщает Bloody Elbow.

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Источник: AP 2021

44-летний спортсмен по прозвищу Деньги рассказал о важности здоровья для боксеров. «Этот спорт называется бокс, а не мордобой. И когда-нибудь игре придет конец. И когда он наступит — вы будете в моем возрасте и наверняка захотите что-то соображать», — отметил Мэйуэзер.

«Здоровье — самое важное. Плевать на деньги. Главное в боксе: попасть и не дать себя ударить. Я был лучшим в этом деле, и я научу этому подрастающее поколение», — добавил Мэйуэзер.

Мэйуэзер одержал 50 побед в 50 поединках. Свой последний профессиональный поединок он провел в 2017 году. Тогда боец встретился со звездой смешанных единоборств (MMA) Конором Макгрегором. Американец нокатуировал ирландца в десятом раунде.

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