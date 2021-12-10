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19:15 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанские боксеры могут остаться без Олимпиады. Подробности

Международный олимпийский комитет (МОК) определил три дополнительных вида спорта, которые войдут в программу Олимпийских игр 2028 в Лос-Анджелесе, сообщает Sport.ua.

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Источник: instagram.com/boxingkazakhstan

Международный олимпийский комитет (МОК) определил три дополнительных вида спорта, которые войдут в программу Олимпийских игр 2028 в Лос-Анджелесе, сообщает Sport.ua.

Как отметил президент МОК Томас Бах, речь идет про скалолазание, серфинг и скейтбординг. Все они были представлены этим летом в Токио-2020 и запланированы в программе Парижа-2024.

Как сообщается, эти «ориентированных на молодежь» виды спорта могут вытеснить три исторические олимпийские дисциплины: бокс, тяжелую атлетику и современное пятиборье.

На 139-й сессии МОК 31 января 2022 года накануне зимних ОИ в Пекине будет рассмотрено предложение добавить скалолазание, серфинг и скейтбординг в список 28 базовых олимпийских видов спорта.

В Токио они сделали свои первые олимпийские шаги в статусе «дополнительных видов спорта». В Париже-2024 также будет добавлен брейк-данс, а вот для включения в ОИ-2028 этот вид спорта не обсуждался. МОК устанавливает лимит в 10,5 тысячи участников Олимпийских игр, чтобы ограничить затраты и сложность.

Таким образом, под угрозой исключения из основных олимпийских видов оказались бокс, тяжелая атлетика и современное пятиборье.

Эти три вида спорта, имевшие олимпийский статус в течение более чем столетия, могут быть потенциально включены в программу Лос-Анджелеса-2028 как дополнительные во время сессии МОК в 2023 году, если их международные федерации предоставят достаточные обещания реформ.

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