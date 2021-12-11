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12:32 (мск), источник: Vesti.kz

Али Ахмедов вырубил мексиканца в первом раунде на вечере бокса в США

Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов одержал очередную победу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2021

Он провел поединок против мексиканца Пола Валенсуэлы, который стал соглавным на вечере бокса в Монтебелло (Калифорния, США). Бой был запланирован на десять раундов, но завершился уже в первом. После серии ударов Ахмедов вырубил своего соперника нокаутом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для казахстанца эта победа стала 18-й в профи и 14-й — досрочной. Валенсуэла же потерпел 11-е поражение при 26 выигрышах.

Напомним, что дела Ахмедова представляет промоутерская компания GGG Promotions, основателем которой является чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин.

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