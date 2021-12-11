Али Ахмедов вырубил мексиканца в первом раунде на вечере бокса в США

Он провел поединок против мексиканца Пола Валенсуэлы, который стал соглавным на вечере бокса в Монтебелло (Калифорния, США). Бой был запланирован на десять раундов, но завершился уже в первом. После серии ударов Ахмедов вырубил своего соперника нокаутом.