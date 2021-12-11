Али Ахмедов вырубил мексиканца в первом раунде на вечере бокса в США
Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов одержал очередную победу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов одержал очередную победу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Он провел поединок против мексиканца Пола Валенсуэлы, который стал соглавным на вечере бокса в Монтебелло (Калифорния, США). Бой был запланирован на десять раундов, но завершился уже в первом. После серии ударов Ахмедов вырубил своего соперника нокаутом.
Для казахстанца эта победа стала 18-й в профи и 14-й — досрочной. Валенсуэла же потерпел 11-е поражение при 26 выигрышах.
Напомним, что дела Ахмедова представляет промоутерская компания GGG Promotions, основателем которой является чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин.