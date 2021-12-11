Бизнесмен заявил о планах устроить бой Тайсона и Холифилда в России

«Сейчас мы запускаем огромный международный проект Hardcore Boxing. Работаем над тем, чтобы на открытии провести третий бой между Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом. Это огромный скачок в сторону роста Hardcore Media как холдинга», — сказал Сульянов.

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Тайсон и Холифилд встречались на ринге два раза. В пером бою 9 ноября 1996 года Холифилд победил техническим нокаутом в 11-м раунде. Матч-реванш состоялся 26 июня 1997 года и завершился победой Холифилда после дисквалификации соперника в третьем раунде. Именно в том бою Тайсон откусил сопернику часть уха. Сообщения о третьем бое появлялись не раз за последние годы, но стороны до сих пор не могли договориться об условиях.

Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе, выиграв чемпионский пояс в возрасте 20 лет и 144 дней, и абсолютным чемпионом мира (в 21 год). Помимо этого, Тайсон — единственный боксер в истории, которому удавалось шесть раз подряд защитить титул абсолютного чемпиона мира. На счету 55-летнего американца 50 побед, в том числе 44 — нокаутом, при шести поражениях.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c09b5d287451cb3fdeb8" data-vnd="c09b5d287451cb3fdeb8" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c09b5d287451cb3fdeb8" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В ноябре 2020 года Тайсон вновь вышел на ринг. Бой за новый титул Всемирного боксерского совета (WBC) Frontline Battle Heavyweight Belt между ним и бывшим чемпионом мира в четырех весовых категориях Роем Джонсом (52 года) завершился вничью.

Холифилд является единственным в истории супертяжеловесом, который завоевывал чемпионские пояса всех четырех престижных версий — Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской федерации (WBF). Он становился абсолютным чемпионом мира в первой тяжелой и супертяжелой весовых категориях. Холифилд трижды признавался лучшим боксером года по версии журнала The Ring (1987, 1996, 1997). На счету 59-летнего американца 57 боев, 44 победы (29 — нокаутом), десять поражений и две ничьи. Еще один поединок был признан несостоявшимся.